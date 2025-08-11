Φάνηκε πολύ το... κενό

Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα η ΑΕΛ προσπαθεί να ολοκληρώσει την απόκτηση του βασικού κεντρικού επιθετικού. Τον άνθρωπο ο οποίος θα επωμιστεί το βάρος του σκοραρίσματος και θα καθοδηγήσει την επιθετική γραμμή της ομάδας τη νέα περίοδο. Η αλήθεια είναι πως στο φιλικό με την Ένωση φάνηκε αυτό το κενό.

Ο Φεριέρ έκανε καλή προσπάθεια, πήρε κάποιες μπάλες εκτός περιοχής, έκανε ορισμένες κούρσες προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα, όμως δεν είναι ο παίκτης που μπορεί μέσα στο κουτί να κυριαρχήσει.

Για παράδειγμα, οι Σινγκ και Κονσεϊσάο, στους οποίους αναμένεται να βασιστεί πολύ ο Πάολο Τραμετσάνι στη νέα σεζόν, ταλαιπώρησαν πολύ τα μπακ της ΕΝΠ, ωστόσο κάποια από τα γυρίσματά τους στην περιοχή, δεν βρήκαν συμπαίκτη.

Σε πολύ λίγες μέρες ξεκινά το νέο πρωτάθλημα και στην ΑΕΛ πρέπει να φουλάρουν για την απόκτηση αυτού του παίκτη που θα αποτελέσει στόχο των προσπαθειών στην αντίπαλη περιοχή.