Ένα χρόνο μετά ο Παπαφώτης - Η κίνηση σεβασμού του Μακρή

Ο Κύπριος χαφ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, έστω και σε επίπεδο φιλικού αγώνα, έπειτα από ένα χρόνο! Θυμίζουμε, είχε τραυματιστεί σοβαρά στην πρεμιέρα της περσινής σεζόν και το παιχνίδι με την Ομόνοια 29Μ στην Περιστερώνα.

Ο Παπαφώτης ταλαιπωρήθηκε πολύ τον τελευταίο χρόνο ωστόσο σιγά σιγά κατάφερε να αφήσει πίσω τον τραυματισμό του και παρουσιάζεται έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα της Λεμεσού.

Άξια αναφοράς η κίνηση σεβασμού του Αντρέα Μακρή ο οποίος με το που αντιλήφθηκε την είσοδο του συμπαίκτη του στο γήπεδο, έβγαλε το περιβραχιόνιο και έσπευσε να το βάλει στο μπράτσο του Παπαφώτη.