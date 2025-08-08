ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιβάν Τρισκόφσκι: Στιγμές που δεν θα ξεχάσει ποτέ!

Ιβάν Τρισκόφσκι: Στιγμές που δεν θα ξεχάσει ποτέ!

Μέρα αφιερωμένη στον σπουδαίο Ιβάν Τρισκόφσκι.

Δεν είναι μια απλή φιλική συνάντηση η αποψινή (20:00) της ΑΕΛ με την Ένωση στο «Άλφαμεγα». Και ο λόγος είναι πως πριν από αυτήν, το κλίμα θα είναι συγκινησιακό, αφού θα υπάρξει η τιμητική βράβευση σε έναν ποδοσφαιριστή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ποδόσφαιρό μας.

Ο λόγος για τον Ιβάν Τρισκόφσκι που θα τιμηθεί από την πρώτη και την τελευταία του ομάδα στο νησί μας. Εκείνη με την οποία μας συστήθηκε το 2009 και αυτή που έκλεισε τη σπουδαία καριέρα του, το 2025.

Μια γιορτή που θα ξεκινήσει στις 17:00 με διάφορα event, ακολούθως ο νυν αθλητικός διευθυντής της ΑΕΛ θα υπογράψει αυτόγραφα και μετά το σκηνικό θα μεταφερθεί στο «Άλφαμεγα», εκεί που θα γίνουν οι ομιλίες και οι βραβεύσεις. Στιγμές που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Ιβάν Τρισκόφσκι, ο οποίος με τη λήξη της σεζόν είπε «αντίο» και έπιασε δουλειά σε ένα άλλο πόστο. Και εκτιμάται πως θα βρεθούν πάρα πολλοί για να τον χειροκροτήσουν.

Όσον αφορά το φιλικό, δίνεται μία ακόμη ευκαιρία στον Πάολο Τραμετσάνι να δοκιμάσει πράγματα, ελπίζοντας πως θα δει να διορθώνονται κάποια από αυτά.

 

 

 

Διαβαστε ακομη