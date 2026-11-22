«Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε ένα δύσκολο ματς. Ειδικά με ομάδες που παίζουν με πέντε αμυντικούς θέλουμε πιο γρήγορη ροή στον αγώνα. Θέλω να δω ξανά το πρώτο ημίχρονο. Στα αποδυτήρια είπαμε κάποια πράγματα. Ότι έπρεπε να παίξουμε πιο γρήγορα. Στο πρώτο μέρος αυτό δεν συνέβη αρκετά. Όμως στην συνέχεια είμασταν πολύ καλύτεροι. Οι αλλαγές βοήθησαν. Οι παίκτες κατάλαβαν ότι η μπάλα έπρεπε να τρέχει περισσότερο. Το είδαμε και στο βίντεο. Ότι έπρεπε η μπάλα να πηγαίνει περισσότερο με παίκτες που έχουν ταχύτητα, όπως οι Σινγκ και Ταβάρες. Μία δύσκολη νίκη. Σε αυτό το πρωτάθλημα ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Έχουμε ένα ρόστερ πολύ ισορροπημένο και με ποιότητα. ευχή μας είναι να κρατήσουμε τουλάχιστον μέχρι την άλλη βδομάδα αυτή την 2η θέση κόντρα σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Μέχρι τότε θα έχουμε και περισσότερες επιλογές στον πάγκο. Αλλά γενικότερα είμαι πολύ περήφανος. Εύχομαι να δώσουμε κάτι πίσω σε αυτό τον υπέροχο κόσμο που μας στηρίζει κάθε φορά.»