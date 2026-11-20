Ενσωματώνονται και τα εισιτήρια των αγώνων της πρώτης κατηγορίας στον Ψηφιακό Πολίτη. Περισσότερες λεπτομέρειες στην δημοσιογραφική διάσκεψη.

Την ερχόμενη Τρίτη 24/11 ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρ Νικόδημος Δαμιανού, θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, κ. Γιάννη Ιωάννου, και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ, κ. Χάρη Λοϊζίδη, με θέμα την προσθήκη στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» των εισιτηρίων για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της 1ης κατηγορίας.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΚΟΑ (Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, 2400 Λευκωσία, Κύπρος).