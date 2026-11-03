Εντός έδρας νίκη της TRIA EKA ΑΕΛ επί της Tal/Text Alexela και 3/3 στον 2ο όμιλο της ENBL

Με νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ επί της Tal/Text Alexela τελείωσε πριν από λίγο στο «Ν. Σολομωνίδης» η αναμέτρηση της Γαλαζοκίτρινης ομάδας απέναντι σε αυτήν της Εσθονίας για την 3η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της ENBL.

Η ΑΕΛ που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 39-32, κέρδισε τελικά με 74-67, ύστερα από μιαν αγωνιώδη αναμέτρηση παρότι η νικήτρια είχε ένα συνεχόμενο προβάδισμα από το 7` και μετά.

Έτσι η ΑΕΛ έφθασε στο 3/3, θέτοντας τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μετά από ένα ισορροπημένο ξεκίνημα, η ομάδα της Εσθονίας κατέγραψε ένα σερί 9-0 χάριν στο οποίο προηγήθηκε με 13-6.

Μάλιστα ο Glover, χρεώθηκε από νωρίς με τρία φάουλ.

Ωστόσο στη συνέχεια η ΑΕΛ αντέδρασε αποτελεσματικά και έτσι με ένα δικό της σερί, που έφθασε στο 13-1 προσπέρασε με 17-14. Συνεχίζοντας να βρίσκει λύσεις και στις δυο πλευρές του γηπέδου, η ΑΕΛ προηγήθηκε στο τέλος της 1ης περιόδου με 23-16.

Στις αρχές της 2ης περιόδου η ΑΕΛ άνοιξε τη διαφορά στο +11, όταν προηγήθηκε με 27-16, ενώ λίγο πριν το 15` το αποτέλεσμα έφθασε στο 35-23, πάντα για την ΑΕΛ. Όμως οι φιλοξενούμενοι με ένα επί μέρους σερί 9-2 μείωσαν στο -5 (37-32), κάτι που συνέβη στο 18`.

Στο ημίχρονο η ΑΕΛ προηγήθηκε με 39-32.

Κατά την 3η περίοδο ο ρυθμός ήταν πιο γρήγορος σε σχέση με τις προηγούμενες,.

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η αντίπαλος της ΑΕΛ πλησίασε σε απόσταση μιας κατοχής, η ομάδα της Λεμεσού συντήρησε σε όλη τη διάρκεια το προβάδισμα με τον Johnson να δίνει αρκετές λύσεις στην επίθεση.

Στο 25` η ΑΕΛ ήταν μπροστά με 52-45, ενώ στο τέλος της 3ης περιόδου προηγήθηκε με 58-53.

Σε αργό ρυθμό ξεκίνησε η 4η περίοδος, αλλά στο 33` η ΑΕΛ προηγήθηκε με 61-53.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 61-58, αλλά στο 35` η ΑΕΛ έφθασε στο +6, όταν προηγήθηκε με 64-58.

Η ΑΕΛ ήταν μπροστά με 68-63 στο 38` και ήταν πιο κοντά στη νίκη, αλλά απέμενε ακόμα χρόνος.

Ωστόσο η ομάδα της Εσθονίας δεν κατάφερε να ανατρέψει τη σε βάρος της κατάσταση και τελικά η ΑΕΛ έφθασε στη νίκη με 74-67.

Δεκάλεπτα: 23-16, 39-32, 58-53, 74-67.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 13 (1), Bailey 12 (2), Johnson 21 (1), Mc Clure 4 (1), Glover 3, Φουλλίδης , Χριστοδούλου, Αρλακόλας 3 (1), Faye 4, Γεωργίου, Curry 14 (1).

Tal/Text Alexela (Alan Varrak): Post 14 (1), Jurkatamm 10, Metsalu 14, Sutt 4 (1), Suurong 5 (1), Puidet, Gregor 10 (2), Niits 3, Rickberg 7 (1).