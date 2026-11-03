ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντός έδρας νίκη της TRIA EKA ΑΕΛ επί της Tal/Text Alexela και 3/3 στον 2ο όμιλο της ENBL

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η TRIA EKA ΑΕΛ επικράτησε 74-67 της Tal/Text Alexela στη Λεμεσό και έκανε το 3/3 στον 2ο όμιλο της ENBL, ενισχύοντας τις πιθανότητες πρόκρισης.

Με νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ επί της Tal/Text Alexela τελείωσε πριν από λίγο στο «Ν. Σολομωνίδης» η αναμέτρηση της Γαλαζοκίτρινης ομάδας απέναντι σε αυτήν της Εσθονίας για την 3η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της ENBL.

Η ΑΕΛ που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 39-32, κέρδισε τελικά με 74-67, ύστερα από μιαν αγωνιώδη αναμέτρηση παρότι η νικήτρια είχε ένα συνεχόμενο προβάδισμα από το 7` και μετά.

Έτσι η ΑΕΛ έφθασε στο 3/3, θέτοντας τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μετά από ένα ισορροπημένο ξεκίνημα, η ομάδα της Εσθονίας κατέγραψε ένα σερί 9-0 χάριν στο οποίο προηγήθηκε με 13-6.

Μάλιστα ο Glover, χρεώθηκε από νωρίς με τρία φάουλ.

Ωστόσο στη συνέχεια η ΑΕΛ αντέδρασε αποτελεσματικά και έτσι με ένα δικό της σερί, που έφθασε στο 13-1 προσπέρασε με 17-14.  Συνεχίζοντας να βρίσκει λύσεις και στις δυο πλευρές του γηπέδου, η ΑΕΛ προηγήθηκε στο τέλος της 1ης περιόδου με 23-16.

Στις αρχές της 2ης περιόδου η ΑΕΛ άνοιξε τη διαφορά στο +11, όταν προηγήθηκε με 27-16, ενώ λίγο πριν το 15` το αποτέλεσμα έφθασε στο 35-23, πάντα για την ΑΕΛ. Όμως οι φιλοξενούμενοι με ένα επί μέρους σερί 9-2 μείωσαν στο -5 (37-32), κάτι που συνέβη στο 18`.

Στο ημίχρονο η ΑΕΛ προηγήθηκε με 39-32.

Κατά την 3η περίοδο ο ρυθμός ήταν πιο γρήγορος σε σχέση με τις προηγούμενες,.

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η αντίπαλος της ΑΕΛ πλησίασε σε απόσταση μιας κατοχής, η ομάδα της Λεμεσού συντήρησε σε όλη τη διάρκεια το προβάδισμα με τον Johnson να δίνει αρκετές λύσεις στην επίθεση.

Στο 25` η ΑΕΛ ήταν μπροστά με 52-45, ενώ στο τέλος της 3ης περιόδου προηγήθηκε με 58-53.

Σε αργό ρυθμό ξεκίνησε η 4η περίοδος, αλλά στο 33` η ΑΕΛ προηγήθηκε με 61-53.

Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 61-58, αλλά στο 35` η ΑΕΛ έφθασε στο +6, όταν προηγήθηκε με 64-58.

Η ΑΕΛ ήταν μπροστά με 68-63 στο 38` και ήταν πιο κοντά στη νίκη, αλλά απέμενε ακόμα χρόνος.

Ωστόσο η ομάδα της Εσθονίας δεν κατάφερε να ανατρέψει τη σε βάρος της κατάσταση και τελικά η ΑΕΛ έφθασε στη νίκη με 74-67.

Δεκάλεπτα: 23-16, 39-32, 58-53, 74-67.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 13 (1), Bailey 12 (2), Johnson 21 (1), Mc Clure 4 (1), Glover 3, Φουλλίδης , Χριστοδούλου, Αρλακόλας 3 (1), Faye 4, Γεωργίου, Curry 14 (1).

Tal/Text Alexela (Alan Varrak): Post 14 (1), Jurkatamm 10, Metsalu 14, Sutt 4 (1), Suurong 5 (1), Puidet, Gregor 10 (2), Niits 3, Rickberg 7 (1).

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H βαθμολογία μετά το πρώτο… σερβίρισμα της 4ης αγωνιστικής και το μενού της Τετάρτης (04/11) στο Champions League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτη ανατροπή για Γιουνάιτεντ, διαστημική Παρί και άνετα η Μπάγερν!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Θριαμβευτής ο Παφιακός στον τελικό του League Cup «Γιώργος Δημητρίου»!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

MVP για τον Οκτώβριο στη EuroLeague ο Τι Τζέι Σορτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ήττα για τον Κεραυνό στη Γαλλία

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Τα ρεκόρ που έσπασε ο Αντονέλι στον δρόμο για τον «παρθενικό» του τίτλο

AUTO MOTO

|

Category image

ΑΕΚ: Τα παθήματα δεν γίνονται... μαθήματα

ΑΕΚ

|

Category image

Οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στοίχισε και η συγκέντρωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εντός έδρας νίκη της TRIA EKA ΑΕΛ επί της Tal/Text Alexela και 3/3 στον 2ο όμιλο της ENBL

ΑΕΛ

|

Category image

Μπήκαν 14 κομμάτια στο παζλ και έμειναν άλλα δύο - Το πανόραμα της α΄ φάσης του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ένας αιώνας θρύλος, μια ζωή δεμένοι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν την... πάτησε η Καρμιώτισσα και έκλεισε θέση στους «16»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μουρίνιο: «Η ΑΕΚ έχει πολύ ισχυρή έδρα, η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη εδώ»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ζωντανή στην Ευρώπη παρά την ήττα η Ολυμπιάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη