Μια επιστροφή για Μαρτίνς ενόψει Ομόνοιας - Πλήγμα με Ντένσβιλ

Δύο προπονήσεις απομένουν για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ΑΕΛ, ενόψει του σαββατιάτικου ντέρμπι με την Ομόνοια (31/10).

Ο Μαρτίνς μετρά επιστροφές καθώς ο Αλμέιδα προπονείται κανονικά και βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Απ' εκεί και πέρα, θέμα χρόνου είναι και η επιστροφή του Ζόκε ο οποίος ακολουθεί μέρος του κανονικού και εντός των επόμενων ημερών ίσως είναι σε θέση να μπει σε κανονικό πρόγραμμα.

Απ' εκεί και πέρα, τα νέα για τον Ντένσβιλ δεν είναι ευχάριστα. Υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού και θα μείνει εκτός για ένα μήνα. Έτσι, θα αξιολογηθεί εκ νέου μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου για να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται.