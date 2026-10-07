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«Στο κατώφλι της αιωνιότητας» - Συγκλονιστικοί οι τίτλοι στον Τύπο της Αργεντινής για τον αποχαιρετισμό του Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο αποχαιρετισμός του Λιονέλ Μέσι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής εναντίον του Μπενίν άγγιξε τις καρδιές των αργεντίνικων Μέσων ενημέρωσης, τα οποία έγραψαν συναισθηματικά φορτισμένους φόρους τιμής στον θρύλο.

Μια βραδιά για τους αιώνες. Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα εναντίον του Μπενίν (3-0), και ολόκληρη η χώρα είχε στραμμένο το βλέμμα στον θρύλο της. Μετά τον αγώνα, τους πανηγυρισμούς και την ομιλία του «Pulga», ο αργεντίνικος Τύπος αναλογίστηκε το τέλος αυτού του σπουδαίου κεφαλαίου.

Η εφημερίδα «La Nacion» αποθέωσε «τον θρύλο του αδύνατου ανθρώπου: ο Μέσι χτύπησε την πόρτα της αιωνιότητας τη νύχτα που το ποδόσφαιρο του είπε “ευχαριστώ” για πάντα».

«Κανένας φόρος τιμής δεν θα μπορούσε πραγματικά να αποδώσει δικαιοσύνη στον πιο εκπληκτικό ποδοσφαιριστή όλων των εποχών», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

«Κανένας αγώνας, κανένα τραγούδι, καμία λέξη, κανένα γκολ – ούτε καν ένα από τα δικά του – δεν μπορεί να αποτυπώσει το πραγματικό μέγεθος της θέσης που κατέχει στην ιστορία αυτού του αθλήματος. (...) Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι η παρουσία του είναι προορισμένη να διαρκέσει για πάντα. Ο Μέσι χτύπησε την πόρτα της αιωνιότητας και η αιωνιότητα τον υποδέχθηκε, προσκαλώντας τον να περάσει και να καθίσει όπου εκείνος επιθυμεί».

Η εφημερίδα «Olé», από την πλευρά της, ευχαριστεί αιώνια τον Λιονέλ Μέσι. «Κλείστε τα μάτια σας. Μόνο ένα δευτερόλεπτο. Ακούστε τις φωνές. Ένα μνημειώδες στάδιο σε έξαλλη κατάσταση, τον επευφημεί, τον χειροκροτεί για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια ενός επίσημου αγώνα. Το «Μεεεεεεεεεε, μεεεεεεεεεεε» αντηχεί σαν απόλυτος φόρος τιμής, η συγκίνηση κατακλύζει το πλήθος, τα παιδιά (και τα όχι και τόσο μικρά) κλαίνε επειδή δεν μπορούν να φανταστούν μια εθνική ομάδα χωρίς τον Λιονέλ Μέσι.

Είναι η μόνη που έχουν γνωρίσει ποτέ (αυτός ο εξωγήινος έπαιξε 21 χρόνια για την πρώτη ομάδα) και δεν μπορούν να πιστέψουν τι συμβαίνει. Σε αυτή τη χώρα που σημαδεύεται από διαιρέσεις, δεν υπάρχουν άλλες διαιρέσεις για λίγες ώρες: η συγκίνηση μας κατακλύζει. Αυτή είναι η στιγμή που ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία - ή απλώς το παιδί που κυνηγούσε ένα όνειρο: να είναι ευτυχισμένο παίζοντας ποδόσφαιρο - αποχαιρετά την εθνική ομάδα».

Το μεγαλύτερο Μέσο στην Αργεντινή επικεντρώνεται στον ύμνο που άκουσε αλλά δεν τραγούδησε: «Έχει έναν τεράστιο κόμπο στο λαιμό του». Στη συνέχεια, θυμάται τα πρώτα του βήματα ως ποδοσφαιριστής. «Είναι μια στιγμή που η ταινία της ζωής του περνάει αστραπιαία μπροστά στα μάτια του Λέο, τα μάτια του μικρού Λέο». Ακούει καθαρά τη γιαγιά του να λέει στον Σαλβαδόρ Απαρίσιο, τον πρώτο του προπονητή: «Βάλτε τον να παίξει, θα σώσει τον αγώνα» και θυμάται, σχεδόν με την ίδια καθαρότητα, την απάντηση: «Κυρία, κοιτάξτε, είναι τόσο μικρός, θα τον πληγώσουν». Θυμάται μάλιστα, με μια ανεπαίσθητη, φευγαλέα γκριμάτσα -μια στιγμή του δευτερολέπτου- τα λόγια: «Βάλτε τον», επέμεινε η γιαγιά του, στην οποία αφιερώνει αυτόν τον «τελευταίο χορό», καθώς και στον πατέρα του, Χόρχε.

Για την τελευταία του εμφάνιση, ο Λιονέλ Μέσι συνέχισε τις τελετουργίες του, «όλοι τους, χωρίς εξαίρεση». Η «Ole» επισημαίνει επίσης ότι αυτός ο φόρος τιμής είναι «τόσο άξιος όσο και απροσδόκητος, δεδομένου ότι μόλις πριν από δέκα χρόνια, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα την ίδια στιγμή που οι συμπαίκτες του ήταν στόχος έντονης κριτικής και μίσους».

«Ο Λέο φεύγει από την εθνική ομάδα με απόλυτη ηρεμία», καταλήγει το άρθρο. «Έχει πραγματοποιήσει όλα του τα όνειρα. Το μόνο που μένει είναι να του προσφέρουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Για το ποδόσφαιρο, για τα γκολ, για την επιμονή του, για το ότι δεν τα παράτησε ποτέ, για το ότι ήθελε (και αγωνίστηκε) να παίξει για την Αργεντινή».

Τέλος, το «TyC Sports» αποφάσισε να κάνει κάτι ξεχωριστό στη βαθμολογία της για τον αποχαιρετισμό του Μέσι, βάζοντας 10 σε όλους τους παίκτες και τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση τους με τον θρύλο.

Κάτω από το όνομα του Μέσι, μάλιστα, υπήρχε μόνο μία λιτή αναφορά: «Ευχαριστώ, δάσκαλε».

 

athletiko.gr 

 

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