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BINTEO: Η τρυφερή αγκαλιά του Μέσι στον γιο του που έκλαιγε με λυγμούς

ΓΗΠΕΔΟ

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Πολύ έντονο το συναισθηματικό φορτίο στο «αντίο» του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής.

Μία από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της βραδιάς ήρθε μετά το τέλος της ομιλίας του Λιονέλ Μέσι προς τον κόσμο, με τον γιο του, Τιάγκο, να ξεσπά σε κλάματα και τον Αργεντινό σταρ να τον παίρνει αμέσως στην αγκαλιά του.

Μετά το 3-0 απέναντι στο Μπενίν και την αποχαιρετιστήρια ομιλία του αρχηγού της «αλμπισελέστε» μπροστά στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ», ήρθε μία ακόμη ιδιαίτερη στιγμή.

Ο Τιάγκο Μέσι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, με τον πατέρα του να τον αγκαλιάζει και να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Ήταν μία απλή, οικογενειακή και ανθρώπινη εικόνα μέσα σε μία βραδιά γεμάτη αποθέωση, αλλά και δύσκολες και συγκινητικές στιγμές, με τον Μέσι να έχει δίπλα του εκτός από συμπαίκτες και φίλους, την οικογένειά του.

athletiko.gr 

 

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