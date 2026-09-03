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Η... μπηχτή του Εντσο Φερνάντες στην Τσέλσι: «Ηταν όνειρό μου να αγωνιστώ σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Σίτι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μία δήλωση του Εντσο Φερνάντες προκάλεσε εντονες αντιδράσεις, με τους οπαδούς της Τσέλσι να θεωρούν ότι ο αργεντινός έδειξε έλειψη σεβασμού στην πρώην ομάδα του.

Επειτα από αρκετά χρονοβόρες και σκληρές διαπραγματεύσεις, η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον Εντσο Φερνάντες από την Τσέλσι, έναντι 146 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, ξεπερνώντας για λίγο την περσινή του Αλεξάντερ Ισακ, ο οποίος κόστισε 145!

Ο Αργεντινός μέσος αποχώρησε από τους «μπλε» του Λονδίνου, έπειτα από τρία χρόνια, στα οποία αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του συλλόγου, με 170 συμμετοχές και απολογισμό 31 γκολ και 30 ασίστ.

Ο Φερνάντες ήταν... φευγάτος το φετινό καλοκαίρι, με την προοπτική της Ρεάλ Μαδρίτης αρχικά, να τον έχει ενθουσιάσει. Η υπόθεση όμως δεν προχώρησε και η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε... σφήνα και κατάφερε να τον πείσει να υπογράψει.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως «πολίτης» ο διεθνής μέσος πέταξε το... καρφί του για την Τσέλσι, κάνοντας έξαλλους, τους οπαδούς και τους ανθρώπους των λονδρέζων.

«Πάντα ονειρευόμουν να αγωνιστώ σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Μάντσεστερ Σίτι. Νιώθω ευγνώμων για την ευκαιρία αυτή. Είναι μια συγκινητική στιγμή για εμένα και την οικογένεια μου, να κάνω αυτό το βήμα στα 25 μου.

Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και απολαμβάνω τις πρώτες μου ώρες στην ομάδα. Μπορώ ήδη να δω πόσο μεγάλος σύλλογος είναι η Σίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το γεγονός ότι αποκάλεσε, δύο φορές μάλιστα, «μεγάλη» ομάδα τη Σίτι, αντιμετώπιστηκε ως «μπηχτή» από τους φίλους της Τσέλσι, οι οποίοι θεώρησαν ότι υποτίμησε τους «μπλε», στους οποίους πέρασε και τρία χρόνια.

Γενικότερα ο Εντσο Φερνάντες αποτελεί μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στην Αγγλία. Πέρσι θεωρήθηκε ένας από τους κύριους υπεύθυνους για την απόλυση του Λίαμ Ροσίνιορ, αντικαταστάτη του Εντσο Μαρέσκα, με τα αγγλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για τεταμένη σχέση μεταξύ ποδοσφαιριστή και προπονητή, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί, ότι ίσως και να είχε επίτηδες κακή απόδοση ο ίδιος και ορισμένοι συμπαίκτες του, προκειμένου να επισπεύσουν την απομάκρυνση του προπονητή τους.

Ο αργεντινός μέσος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αγγλία και στον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στα «τρία λιοντάρια και την «αλμπισελέστε», με τη συμπεριφορά του και τους πανηγυρισμούς του, να θεωρούνται προκλητικοί.

athletiko.gr 

 

 

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