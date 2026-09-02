Αυτή τη φορά… κάτι διαφορετικό

Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία μπαίνει νικηφόρα στη νέα σεζόν. Πέρσι, με το ίδιο σκορ, είχε νικήσει τον Ολυμπιακό, επίσης στη Λεμεσό, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια που όμως διαψεύσθηκαν.

Τις δύο προηγούμενες περιόδους είχε κάνει αρχή με διπλά, τη σεζόν 2023-24 με 1-0 επί της Δόξας και πριν από δύο χρόνια (2024-25) με 4-2 κόντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Και στις τρεις περιπτώσεις οι γαλαζοκίτρινοι έμειναν με άδεια χέρια στο τέλος της χρονιάς, αγωνιζόμενοι στο β’ γκρουπ του πρωταθλήματος.

Σαφώς μία κατάληξη που στην ΑΕΛ δεν θέλουν με τίποτα να βιώσουν στη φετινή σεζόν. Επόμενος στόχος, για να μπει άλλο ένα λιθαράκι για θετικό πρόσημο στο φινάλε της χρονιάς, η ΑΕΛ θα κληθεί να το βάλει την ερχόμενη Κυριακή, 6 Αυγούστου, πηγαίνοντας στη Λευκωσία και το ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ. Μετά την έξοδο στην πρωτεύουσα θα ακολουθήσει μέσα σε λίγες ημέρες η εντός έδρας αναμέτρηση (11/09) με τη Νέα Σαλαμίνα.