Ανακοίνωσε (και) Καρίγιο ο ΑΠΟΕΛ!

Η ανακοίνωση:

Συμφωνία συνεργασίας με Álvaro Carrillo

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την συμφωνία συνεργασίας, με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Álvaro Carrillo.Ο Carrillo, 24 ετών, αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού και αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Real Madrid, στην οποία εντάχθηκε το 2015, σε ηλικία 13 ετών.Αγωνίστηκε για 4 αγωνιστικές περιόδους με τη Real Madrid Castilla, καταγράφοντας συνολικά 72 συμμετοχές.

Παράλληλα, αποτέλεσε μέλος της ομάδας Real Madrid που κατέκτησε το UEFA Youth League της αγωνιστικής περιόδου 2019/20. Τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Real Madrid, αγωνιζόμενος ως βασικός στον αγώνα του Copa del Rey απέναντι στην Arandina.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Eibar, πριν μεταγραφεί στη SD Huesca το καλοκαίρι του 2025. Την αγωνιστική περίοδο 2025/26 κατέγραψε 33 συμμετοχές, σημειώνοντας 3 τέρματα και 3 ασίστ. Καλωσορίζουμε τον Álvaro στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.