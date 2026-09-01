Ανακοίνωσε τον Άλαν Ελίας από την Παλμέιρας η Μάντσεστερ Σίτι

Ενίσχυση για τη μεσοεπιθετική γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλαν Ελίας ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 40 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον 22χρονο από τη βραζιλιάνικη ομάδα, με την οποία μέτρησε 96 συμμετοχές με εννέα γκολ και 12 ασίστ.

«Ο Άλαν είναι ένας πραγματικά συναρπαστικός παίκτης και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη στην ομάδα. Έχει δείξει σε όλη τη σύντομη καριέρα του μέχρι στιγμής ότι θα αγωνιστεί για να γίνει ο καλύτερος που μπορεί», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Σίτι, Ούγκο Βιάνα.

sport-fm.gr