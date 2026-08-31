Η ΑΕΛ καταγγέλει Φελλά και κάνει λόγο για στάβλο του Αυγεία

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΑΕΛ, αφού ευχαριστεί τον κόσμο της για την στήριξη που παρείχε στην ομάδα στο ντέρμπι με την Ανόρθωση, ενημερώνει ότι θα προχωρήσει σε καταγγελία κατά του διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά. Επίσης, αναφέρει ότι «θα διεκδικεί το αυτονόητο που δεν είναι άλλο από ίση μεταχείριση, συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών και προστασία όλων των ποδοσφαιριστών, μέχρις ότου καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία». Αναλυτικά:

Το Δ.Σ. της εταιρείας AEL FC LTD θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το φίλαθλο κοινό της ομάδας για τη συγκλονιστική του παρουσία, για τη φωνή, το πάθος και την αστείρευτη στήριξη κατά την διάρκεια του πρώτου επίσημου αγώνα της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν.

Η χθεσινή σημαντική νίκη της ομάδας μας με 2-0 απέναντι στην Ανόρθωση αποτελεί αποτέλεσμα της αγωνιστικής προσπάθειας, της συγκέντρωσης και του χαρακτήρα που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό μας επιτελείο.

Παρά τη νίκη, η χθεσινή αναμέτρηση αφήνει στην οικογένεια της ΑΕΛ ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο και επώδυνο συναίσθημα, καθώς η ομάδα μας θα στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα δύο σημαντικών ποδοσφαιριστών της, του Γιαννίκ Γκομίς και του Χάμζα Τσατάκοβιτς.

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού έχει ήδη εκφράσει μέσω επιστολής τις θέσεις και τους προβληματισμούς της για όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, και έχει ζητήσει συνάντηση με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, ώστε τα ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία να συζητηθούν θεσμικά και να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις. Παράλληλα, αύριο θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία σε όλα τα αρμόδια όργανα του διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΛ οφείλει να κοιτάξει μπροστά. Η αγωνιστική περίοδος είναι μεγάλη και θα υπάρξουν δυσκολίες και προκλήσεις. Η διοίκηση της AEL FC LTD αντιλαμβάνεται την αγωνιστική ζημιά που προκαλούν οι δύο σοβαροί τραυματισμοί και θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση της ομάδας, με στόχο να παραμείνει ανταγωνιστική καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Σε αυτή την προσπάθεια, η ΑΕΛ χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τον κόσμο της. Καλούμε κάθε ΑΕΛίστα να στηρίξει έμπρακτα την ομάδα, τόσο από τις εξέδρες όσο και μέσα από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και δράσεις της ΑΕΛ, όπως τα εισιτήρια διαρκείας, τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων, τα επίσημα προϊόντα από το AEL Official Shop, το Lions Club και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες της ομάδας που θα ανακοινώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η παρουσία, η στήριξη και η δύναμη του κόσμου μας είναι απαραίτητες. Καλούμε άπαντες σε συστράτευση, να παραμείνουν δίπλα στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, με πάθος αλλά και υπευθυνότητα, προστατεύοντας την ΑΕΛ και την προσπάθεια της.

Από την άλλη, η ΑΕΛ θα συνεχίσει, με απόλυτη προσήλωση και θεσμικό τρόπο, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της και να διεκδικεί το αυτονόητο που δεν είναι άλλο από ίση μεταχείριση, συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών και προστασία όλων των ποδοσφαιριστών, μέχρις ότου καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία.

Στις δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται η ομάδα είναι αυτό που μόνο ο κόσμος της ΑΕΛ μπορεί να προσφέρει, ενότητα, πίστη και έμπρακτη στήριξη.