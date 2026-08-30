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Μαρτίνς: «Μεγάλη ειρωνεία...» - Τι δεν του άρεσε αγωνιστικά

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΛ

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Ανόρθωση για την 1η αγωνιστική αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό του Γιανίκ Γκομίς.

«Ξεκινήσαμε καλά, πετύχαμε δύο πολύ καλά γκολ. Όταν σκοράρεις και βλέπεις αυτούς τους οπαδούς με τόση ευτυχία, και η ζωή τα φέρνει αντίθετα, αυτή είναι η μεγάλη ειρωνεία, οι δύο παίκτες που σκόραραν τραυματίστηκαν. Και νιώθουμε πολύ λυπημένοι επειδή ο Χάμζα και ο Γκομίς είναι εκπληκτικοί άνθρωποι, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστές. Φυσικά νιώθουμε λυπημένοι, απογοητευμένοι. Από αγωνιστικής άποψης θα είναι πρόκληση για όλη την ομάδα γιατί δεν μπορούμε να τους υπολογίζουμε στα επόμενα παιχνίδια αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι μέλη της οικογένειας. Είναι πολύ καλά παιδιά, είναι πολύ άδικο. Δεν πανηγυρίσαμε τη νίκη μας. 

Για το παιχνίδι, είμαι χαρούμενος για την εμφάνιση αλλά από τότε που πήραμε αριθμητικό πλεονέκτημα δεν ήμουν χαρούμενος, έπρεπε να διαχειριστούμε την υπεροχή μας αλλά ξεχάσαμε τον κύριο στόχο του αγώνα που είναι να σκοράρεις γκολ. Σε κάποιες στιγμές δεν είχαμε αυτή τη νοοτροπία. Υπάρχει όμως μια διαδικασία, είναι μια νέα ομάδα, έπαιξαν μόνο τρεις παίκτες από την περσινή ομάδα. Είναι μια ομάδα που χρειάζεται χρόνο αλλά βλέπετε ότι έχουμε διαφορετικό στιλ από πέρσι. Και τακτικώς πρέπει να τα πάμε καλύτερα αλλά και σε ό,τι αφορά στη νοοτροπία».

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