ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δείχνει... προθέσεις ο Ράτζκοφ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Δείχνει... προθέσεις ο Ράτζκοφ

Η σταθερή οκτάδα στα φιλικά του Άρη και οι σκέψεις της τεχνικής ηγεσίας.

Στην Αυστρία μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη ενόψει της χρονιάς, με την ομάδα της Λεμεσού να ολοκλήρωσε τον κύκλο στην Πολωνία όπου έδωσε τέσσερα φιλικά. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Άρτσιομ Ράτζκοφ χρησιμοποίησε οκτώ ποδοσφαιριστές και στις τέσσερις ενδεκάδες. 

Ο λόγος για τους Γιαγκό, Μάτισικ, Λέλε, Κορέια, Σαρφό, Χαραλάμπους, Παζέ και Εφαγκέ που ξεκίνησαν βασικοί και τα τέσσερα παιχνίδια με Λέγκια (νίκη 2-0), Χάποελ Ρανανά (νίκη 5-1), Κορόνα Κιέλτσε (ήττα 1-0) και Ατρόμητο (ήττα 1-0).

Από εκεί και πέρα, ο Βανά Άλβες, πέραν του πρώτου ματς, ήταν βασικός στα επόμενα τρία, ενώ ο Γκάουσταντ ήταν ενδεκαδάτος στα τρία πρώτα. Δύο συμμετοχές σε αρχικό σχήμα είχαν οι Ελ Αλάτσι, Νίκολιτς και από μία οι Ζάντρο και ο νεοφερμένος Βέρτον που λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή του πήρε φανέλα βασικού απέναντι στον Ατρόμητο.

Σημειώνεται ότι το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» θα αρχίσει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, και θα κρατήσει μέχρι τις 14 του μήνα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μετά τον Λεμπρόν: Οι τέσσερις παίκτες που έχουν «κυκλώσει» οι Ουόριορς

NBA

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης - Φιορεντίνα 2-2: Φιλική ισοπαλία για τη Βασίλισσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίκι Ράμος: Γεννήθηκε στην Αϊτή, επέζησε από μεγάλο σεισμό και εκπροσωπεί την εθνική Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σκόραρε ο Τζόλης στο φιλικό της Αρσεναλ με την Τζιρόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει Παρί ο Φεράν Τόρες - Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Κατάρ στο πλευρό του Ινφαντίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη της Τότεναμ επί της Τσέλσι με Ρισάρλισον στις καθυστερήσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Αλ Ιτιχάντ ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για τον Αμραμπατ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκλεισε στον ΠΑΟΚ ο Μικελμπρενσί!

Ελλάδα

|

Category image

«Διασώθηκε» μονάχα ο Λαΐφης από τη... φουρνιά του 2024!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

CONCACAF: «Να ερευνηθεί η διαχείριση της FIFA από τον Ινφαντίνο – Έπαψε να βάζει το ποδόσφαιρο σε προτεραιότητα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίνηση έκπληξη της Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναπνέει Πολωνικό αέρα η ΑΕΛ και φουλάρει ο Μάρτινς για να μπουν οι σωστές βάσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Νέο μετάλλιο για την Κύπρο - Χάλκινος ο Γεωργάκης!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ξεκινά η προπώληση της επετειακής εμφάνισης για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη