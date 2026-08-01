Δείχνει... προθέσεις ο Ράτζκοφ

Στην Αυστρία μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη ενόψει της χρονιάς, με την ομάδα της Λεμεσού να ολοκλήρωσε τον κύκλο στην Πολωνία όπου έδωσε τέσσερα φιλικά. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Άρτσιομ Ράτζκοφ χρησιμοποίησε οκτώ ποδοσφαιριστές και στις τέσσερις ενδεκάδες.

Ο λόγος για τους Γιαγκό, Μάτισικ, Λέλε, Κορέια, Σαρφό, Χαραλάμπους, Παζέ και Εφαγκέ που ξεκίνησαν βασικοί και τα τέσσερα παιχνίδια με Λέγκια (νίκη 2-0), Χάποελ Ρανανά (νίκη 5-1), Κορόνα Κιέλτσε (ήττα 1-0) και Ατρόμητο (ήττα 1-0).

Από εκεί και πέρα, ο Βανά Άλβες, πέραν του πρώτου ματς, ήταν βασικός στα επόμενα τρία, ενώ ο Γκάουσταντ ήταν ενδεκαδάτος στα τρία πρώτα. Δύο συμμετοχές σε αρχικό σχήμα είχαν οι Ελ Αλάτσι, Νίκολιτς και από μία οι Ζάντρο και ο νεοφερμένος Βέρτον που λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή του πήρε φανέλα βασικού απέναντι στον Ατρόμητο.

Σημειώνεται ότι το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» θα αρχίσει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, και θα κρατήσει μέχρι τις 14 του μήνα.