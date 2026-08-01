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Χαμός στην Αγγλία για τον καβγά με τον Τσιμίκα: «Τα προσωπικά συμφέροντα πάνω από τη Λίβερπουλ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Χαμός στην Αγγλία για τον καβγά με τον Τσιμίκα: «Τα προσωπικά συμφέροντα πάνω από τη Λίβερπουλ»

Μεγάλη έκταση λαμβάνει το επεισόδιο του Κώστα Τσιμίκα με τους Σομποσλάι και Τζόουνς σε φιλικό της Λίβερπουλ με τα αγγλικά ΜΜΕ να κατακρίνουν σε έντονο ύφος το περιστατικό.

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει στον αγγλικό Τύπο το θερμό επεισόδιο ανάμεσα στους Κώστα Τσιμίκα, Κέρτις Τζόουνς και Ντόμινικ Σόμποσλαϊ στο φιλικό της Λίβερπουλ με τη Ρέξαμ για το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Το αμήχανο και πρωτοφανές περιστατικό που κατέγραψαν οι κάμερες αμέσως μετά τη λήξη της φιλικής αναμέτρησης των «Reds» έχει γίνει το πρώτο θέμα συζήτησης στο Νησί.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Κώστας Τσιμίκας εμφανίζεται να διαπληκτίζεται σε έντονο ύφος με τους Σόμποσλαϊ και Τζόουνς, προτού πετάξει εκνευρισμένος το περιβραχιόνιο στο χορτάρι, για να το μαζέψει στη συνέχεια ο Άγγλος μέσος.

Η αφορμή για την ένταση ήταν η δυσαρέσκεια του Τζόουνς για το γεγονός ότι ο Σόμποσλαϊ παρέδωσε το περιβραχιόνιο στον Έλληνα μπακ και όχι στον ίδιο.

«Καλώς ήρθες στη Λίβερπουλ, Ιραόλα!»

Η κίνηση αυτή του Έλληνα διεθνούς –ο οποίος μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στο φιλικό με τη Σάντερλαντ, είχε φορέσει για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο– σχολιάστηκε με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο από τα βρετανικά ΜΜΕ.

Χαρακτηριστικό είναι το καυστικό σχόλιο δημοσιογράφου της Telegraph, ο οποίος αποτύπωσε το μέγεθος του προβλήματος στα αποδυτήρια της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, γράφοντας:

«Καλώς ήρθες στη Λίβερπουλ, Αντόνι Ιραόλα! Ο καβγάς μεταξύ του Κέρτις Τζόουνς, του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και του Κώστα Τσιμίκα έδειξε ότι τα προσωπικά συμφέροντα έχουν προτεραιότητα».

athletiko.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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