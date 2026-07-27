Έστειλε έξι παίκτες δανεικούς η ΑΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανακοίνωση από την ΑΕΛ
Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την παραχώρηση με τη μορφή μονοετούς δανεισμού των πιο κάτω ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027:
-Παναγιώτης Παναγή (06/06/2005) στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας
-Σάββας Χριστοδούλου (02/01/2005) στον Ακρίτα Χλώρακας
-Αλέξανδρος Ευσταθίου (09/02/2007) στη ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου
-Χριστάκης Νεοφυτίδης (11/04/2007) στην ΑΕΠ Πολεμιδιών
-Στυλιανός Χριστοδούλου (13/08/2007) στην ΑΕΠ Πολεμιδιών
-Θεόκλειτος Πολυχρονίου (26/08/2007) στον Ερμή Αραδίππου
Η ΑΕΛ εύχεται στους ποδοσφαιριστές κάθε επιτυχία στις νέες τους ομάδες και μια υγιή, παραγωγική αγωνιστική περίοδο.