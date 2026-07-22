Μία ντουζίνα και συνεχίζει

Υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα παρουσιαστούν με τεράστιες αλλαγές στο ρόστερ τους τη νέα χρονιά. Μία από αυτές είναι η ΑΕΛ, η οποία με την ένταξη στο δυναμικό της του Μπρούνο Αλμέιδα συμπλήρωσε 12 νέες προσθήκες.

Πέραν του Αλμέιδα, που αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, ενώ μπορεί να προσφέρει βοήθειες και ως δεκάρι, αλλά και αριστερά της εμπροσθοφυλακής, αποκτήθηκαν επίσης οι Καπίνο, Ντένσγουιλ, Ντιόγκο Γκόμες, Τερίμπε, Πέτι, Ζοάο Ταβάρες, Παπαγεωργίου, Ζαΐρ Ταβάρες, Γκομίς και Τσατάκοβιτς. Η ενίσχυση όμως για τους γαλαζοκιτρίνους δεν αναμένεται να σταματήσει εδώ, καθώς υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω προσθήκες στον μεσοεπιθετικό χώρο.

Στο μεταξύ, απόψε (19:00) η ΑΕΛ θα δώσει το πρώτο της φιλικό απέναντι στην Καρμιώτισσα. Για το συγκρότημα του Ούγκο Μάρτινς θα ακολουθήσουν άλλα δύο, με Ολυμπιακό (25/07) και Ομόνοια Αραδίππου (29/07), προτού μεταβεί στην Πολωνία, όπου από την 1η Αυγούστου και για περίοδο δύο εβδομάδων θα πραγματοποιηθεί το βασικό μέρος της προετοιμασίας.