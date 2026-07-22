Μπεργκ: «Η ομάδα όρθωσε ανάστημα» - Τι του άρεσε και τι μπορούσε να κάνει καλύτερα η Ομόνοια

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας του επί της Καϊράτ με 1-0, σε αγώνα στον οποίον το τριφύλλι έπαιξε με δέκα παίκτες από το πρώτο ημίχρονο λόγω αποβολής του Νεγκό.

Αναλυτικά...

«Είμαστε χαρούμενοι που πήραμε το προβάδισμα, ήταν δύσκολο παιχνίδι από πολλές απόψεις ειδικά μετά την αποβολή αλλά το ότι κρατήσαμε και δεν δεχθήκαμε γκολ και είχαμε μεγάλες ευκαιρίες, ήταν πολύ ωραίο να τα δούμε αυτά και αυτή τη νοοτροπία και ποιότητα. Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε τον έλεγχο, σκοράραμε ένα ωραίο γκολ. Η αποβολή άλλαξε αρκετά. Ο Λοϊκ ήταν λίγο άτυχος, έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια και δεν έχει αποβληθεί ξανά, ήταν δύσκολο για αυτόν αλλά και για την ομάδα. Είναι δυσαρεστημένος. Καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερα να σταθεί στα πόδια του σε εκείνη τη φάση αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Η υπόλοιπη ομάδα όρθωσε ανάστημα και βοήθησε για να νικήσουμε το παιχνίδι και πάμε με προβάδισμα στο δεύτερο».

Για Οντουμπάτζο και Τάνκοβιτς: «Θα δούμε τις επόμενες μέρες για τον Οντουμπάτζο, θα αξιολογηθεί η κατάστασή του και θα αποφασίσουμε, είναι σε καλή φυσική κατάσταση, όταν απαλλαγεί από τον τραυματισμό του θα είναι έτοιμος. Για τον Τάνκοβιτς ξέρουμε ότι δεν έπαιξε πολύ και δεν τον περιμέναμε να παίξει 90 λεπτά σήμερα, με την αποβολή ήταν η επιλογή να βγει αυτός».

Για το τι του άρεσε από το παιχνίδι και τι όχι: «Μου άρεσε περισσότερο το ότι ακόμη και με δέκα παίκτες και απέναντι σε μια καλή ομάδα, ήμασταν μπροστά, αμυνθήκαμε καλά και κρατήσαμε το μηδέν, είχαμε την ποιότητα, πειθαρχία, δημιουργήσαμε ευκαιρίες σε γρήγορες αντεπιθέσεις, ίσως μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα τελειώματα. Εντάξει, κάποιες φορές με δέκα παίκτες ίσως πρέπει να κρατάς μπάλα λίγο περισσότερο. Ίσως επηρέασε η ζέστη και το ότι δεν είμαστε ακόμη πλήρως έτοιμοι. Υπήρχαν κάποια διαστήματα που ίσως έπρεπε να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα. Ήταν πιο δύσκολο το να αμυνόμαστε συνέχεια παίζοντας με παίκτη λιγότερο. Ο συνδυασμός της ζέστης και της κούρασης επηρέασαν. Είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση, χειριστήκαμε την αποβολή με καλό τρόπο».