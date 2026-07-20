Η ανοικτή προπόνηση της ΑΕΛ

Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή προπόνηση της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η είσοδος για τους φιλάθλους θα γίνεται αποκλειστικά από τη Νότια Είσοδο του Σταδίου, δίπλα ακριβώς από τον μεγάλο χώρο στάθμευσης και θα ανοίξει στις 16:30.

Η Γενική Είσοδος έχει καθοριστεί στα €5 ενώ τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα εισέρχονται στο Στάδιο δωρεάν.

Καλούνται όλοι οι φίλοι της ομάδας που θα παρευρεθούν στο Στάδιο να επιδείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον χώρο που θα μας φιλοξενήσει, διατηρώντας το επίπεδο που αρμόζει στο ήθος και το μεγαλείο της ιστορίας της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού.

Η παρουσία και η στήριξη του κόσμου της ΑΕΛ αποτελούν διαχρονικά τη μεγαλύτερη δύναμη της ομάδας μας. Σας περιμένουμε όλους στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς, ώστε να δώσουμε μαζί το εναρκτήριο σύνθημα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς για την αποδοχή του αιτήματος μας και την παραχώρηση του Σταδίου.

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AEL FC LTD