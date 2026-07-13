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ΚΟΠ: Οι διαιτητές των φιλικών αγώνων

ΓΗΠΕΔΟ

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ΚΟΠ: Οι διαιτητές των φιλικών αγώνων

Πλούσια η... ατζέντα της εβδομάδας

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές φιλικών αγώνων προετοιμασίας που θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες.

Πέμπτη, 16 Ιουλίου

19:30, Στάδιο Αλφαμέγα

Απόλλων Λεμεσού - ΑΕΚ Λάρνακας

Διαιτητής: Παναγιώτης Χατζηγεωργίου

Βοηθοί διαιτητές: Μάριος Στυλιανού, Μάριος Δημητριάδης

4ος διαιτητής: Ιωάννης Πιριπίτσης 

20:00, Στάδιο ΓΣΠ

Ομόνοια Λευκωσίας - Παναιτωλικός

Διαιτητής: Μενέλαος Αντωνίου

Βοηθοί διαιτητές: Ηρακλής Κωμοδρόμος, Γιώργος Κοντεμενιώτης

4ος διαιτητής: Κωνσταντίνος Χρίστου

Τετάρτη, 22 Ιουλίου

17:30, Προπονητικό κέντρο ΑΕΛ Λεμεσού

ΑΕΛ Λεμεσού - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Διαιτητής: Σίμος Κουσιάππας

Βοηθοί διαιτητές: Γιώργος Ποουτίδης, Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντίνου

*Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

18:30, Προπονητικό κέντρο Αρχάγγελος

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Ολυμπιακός Λευκωσίας 

Διαιτητής: Μιχάλης Λουκά

Βοηθοί διαιτητές: Ανδρέας Τουμάζου, Γιώργος Α. Χαραλάμπους

*Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Σάββατο, 25 Ιουλίου

17:30 Προπονητικό κέντρο ΑΕΛ Λεμεσού

ΑΕΛ Λεμεσού - Ολυμπιακός Λευκωσίας

Διαιτητής: Γιώργος Α. Γεωργίου

Βοηθοί διαιτητές: Χαράλαμπος Ιακώβου, Μαρία Χριστοδούλου

*Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου

18:00 Κοινοτικό γήπεδο Αραδίππου

Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΛ Λεμεσού

Διαιτητής: Θεόδωρος Σοφοκλέους

Βοηθοί διαιτητές: Πολύδωρος Χριστοδούλου, Σάββας Ευαγγελίδης

*Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

 

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