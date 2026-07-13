ΚΟΠ: Οι διαιτητές των φιλικών αγώνων
ΓΗΠΕΔΟ
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Πλούσια η... ατζέντα της εβδομάδας
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές φιλικών αγώνων προετοιμασίας που θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες.
Πέμπτη, 16 Ιουλίου
19:30, Στάδιο Αλφαμέγα
Απόλλων Λεμεσού - ΑΕΚ Λάρνακας
Διαιτητής: Παναγιώτης Χατζηγεωργίου
Βοηθοί διαιτητές: Μάριος Στυλιανού, Μάριος Δημητριάδης
4ος διαιτητής: Ιωάννης Πιριπίτσης
20:00, Στάδιο ΓΣΠ
Ομόνοια Λευκωσίας - Παναιτωλικός
Διαιτητής: Μενέλαος Αντωνίου
Βοηθοί διαιτητές: Ηρακλής Κωμοδρόμος, Γιώργος Κοντεμενιώτης
4ος διαιτητής: Κωνσταντίνος Χρίστου
Τετάρτη, 22 Ιουλίου
17:30, Προπονητικό κέντρο ΑΕΛ Λεμεσού
ΑΕΛ Λεμεσού - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Διαιτητής: Σίμος Κουσιάππας
Βοηθοί διαιτητές: Γιώργος Ποουτίδης, Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντίνου
*Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
18:30, Προπονητικό κέντρο Αρχάγγελος
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Ολυμπιακός Λευκωσίας
Διαιτητής: Μιχάλης Λουκά
Βοηθοί διαιτητές: Ανδρέας Τουμάζου, Γιώργος Α. Χαραλάμπους
*Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Σάββατο, 25 Ιουλίου
17:30 Προπονητικό κέντρο ΑΕΛ Λεμεσού
ΑΕΛ Λεμεσού - Ολυμπιακός Λευκωσίας
Διαιτητής: Γιώργος Α. Γεωργίου
Βοηθοί διαιτητές: Χαράλαμπος Ιακώβου, Μαρία Χριστοδούλου
*Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Τετάρτη, 29 Ιουλίου
18:00 Κοινοτικό γήπεδο Αραδίππου
Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΛ Λεμεσού
Διαιτητής: Θεόδωρος Σοφοκλέους
Βοηθοί διαιτητές: Πολύδωρος Χριστοδούλου, Σάββας Ευαγγελίδης
*Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.