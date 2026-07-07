Τέλος από τον Άρη ο Γκομίς, ο οποίος ντύνεται στα γαλαζοκίτρινα!

Παρελθόν αποτελεί από τον Άρη ο Γκομίς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνει στη Λεμεσό, αλλά θα ντυθεί στα χρώματα της ΑΕΛ. Αναλυτικά, η ανακοίνωση των πρασίνων:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση συνεργασίας με τον Γιανίκ Γκομίς.

Ο αγαπημένος των φίλων του Άρη, “Γιαννής”, εντάχθηκε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2022 και είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της περιόδου 2022-23, αλλά και στην παρουσία της ομάδας στους ομίλους του UEFA Europa League τη σεζόν 2023-24.

Στα τέσσερα χρόνια παρουσίας του στον Άρη, ο Γκομίς αγωνίστηκε συνολικά σε 142 αγώνες, πετυχαίνοντας 41 γκολ και μοιράζοντας 18 ασίστ.

Στη σεζόν 2025-26 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, μέτρησε 28 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Στο διάστημα της παρουσίας του στον Άρη, ο Σενεγαλέζος επιθετικός σημείωσε σημαντικά γκολ και ήταν ένας εκ των δύο σκόρερ της ομάδας στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία του συλλόγου.

Πέρα από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Γιανίκ Γκομίς ήταν άψογος επαγγελματίας και ξεχώριζε για τον χαρακτήρα του, στοιχείο που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στην ομάδα και στον κόσμο της.

Ο Γιανίκ Γκομίς μπορεί να αποχωρεί από τον Άρη, αλλά θα παραμείνει πάντα ξεχωριστό μέλος της “πράσινης” οικογένειας.

Ευχαριστούμε για όλα, Γιανίκ. Καλή συνέχεια στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου».