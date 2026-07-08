Ανησυχητικό σημάδι που… διορθώνεται

Σε πιο έντονους ρυθμούς μπαίνει η προετοιμασία της Ομόνοιας στο Κιέλτσε της Πολωνίας, με τον Χένινγκ Μπεργκ να εστιάζει στο ανησυχητικό σημάδι που εμφανίστηκε στα δύο φιλικά.

Και αυτό έχει να κάνει με τις στατικές φάσεις αφού τόσο στη νίκη με 2-1 επί της Ντιναμό Βουκουρεστίου (2-1), όσο και στην ισοπαλία με τη Χάποελ Μπερ Σεβά (2-2), τα γκολ που δέχθηκε η Ομόνοια προήλθαν από στημένα. Τα δύο από φάουλ κοντά στην περιοχή και το άλλο από εκτέλεση κόρνερ.

Ο Νορβηγός τεχνικός ξέρει πως αυτό το κομμάτι της άμυνας έχει να κάνει με την ατομική «ευθύνη» και θα επιστήσει την προσοχή στους παίκτες του καθώς στα επίσημα παιχνίδια η έλλειψη συγκέντρωσης πιθανόν να κοστίσει. Το επόμενο φιλικό είναι την αύριο (09/07), με αντίπαλο την Κορόνα Κιέλτσε.