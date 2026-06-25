Γίνεται «Λέοντας» ο Τσατάκοβιτς!

Αίσιο τέλος φαίνεται πως είχαν οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΛ με τον Χάμζα Τσατάκοβιτς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που διαρρέουν από την ομάδα της Λεμεσού έχει επέλθει συμφωνία με τον Βόσνιο επιθετικό ο οποίος γίνεται... «Λέοντας».

Ο 29χρονος άσος, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Εσενλέρ Εροκσπόρ με απολογισμό 71 συμμετοχές, 24 γκολ και 12 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει καταγράψει 331 εμφανίσεις με 131 γκολ και 41 ασίστ, αναμένεται πλέον στο νησί μας προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, να υπογράψει το συμβόλαιο που του προσφέρθηκε.

Την ίδια ώρα οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται σε καλό δρόμο για να αποσπάσουν και την υπογραφή του 25χρονου Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Ντιόγκο Γκόμες, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με την Τροφένσε στην τρίτη κατηγορία της πατρίδας του.