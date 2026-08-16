Όλα τα ποσά για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ταξίδεψε στη Γερμανία, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Βεστφαλούς, όπου θα γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του 28.000.000 ευρώ ως εγγυημένο ποσό από την παραχώρηση του Κωνσταντέλια, ενώ στη συμφωνία έχουν προβλεφθεί ακόμη δύο εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Παράλληλα, ο Δικέφαλος διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 17.5%, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα να έχει επιπλέον οικονομικό όφελος σε περίπτωση μελλοντικής παραχώρησης του Έλληνα διεθνή από την Ντόρτμουντ.

Όσον αφορά τον ίδιο τον Κωνσταντέλια, η συμφωνία του με τον γερμανικό σύλλογο προβλέπει ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κωνσταντέλιας αφήνει τον ΠΑΟΚ έχοντας διαγράψει μία γεμάτη διαδρομή με την πρώτη ομάδα του συλλόγου, στην οποία καθιερώθηκε και εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικά πρόσωπα των τελευταίων ετών.

Με την ασπρόμαυρη φανέλα έχει καταγράψει συνολικά 190 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 44 γκολ και 26 ασίστ.

Πλέον, απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και τη μετακόμιση του Κωνσταντέλια στην Bundesliga για λογαριασμό της Ντόρτμουντ.

Πηγή: sport24.gr