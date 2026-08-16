Τιτανομαχία στην Αγγλία για την πρώτη κούπα

Ώρα για την πρώτη κούπα στο Νήσι. Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι αναμετρώνται (17:00) στο Κάρντιφ για το Community Shield. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας και η Κυπελλούχος κάνουν… προθέρμανση, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Οι «κανονιέρηδες» είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις (17), μετά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει τις πιο πολλές (21). Οι «Πολίτες» έχουν 7. Το απόλυτο έχει ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος μετράει δύο κατακτήσεις ως ποδοσφαιριστής και άλλες τόσες ως προπονητής.

Για τη νέα ομάδα του Χρήστου Τζόλη, που πολύ πιθανόν να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, εκτός είναι Σαλιμπά και Τίμπερ, ενώ κανονικά υπολογίζονται Ράις, Σάκα και Θουμπιμέντι, παρότι είχαν χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας λόγω άδειας, μετά τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ.

Για τη Σίτι, που καλείται να διαχειριστεί τη μετά-Γκουαρντιόλα εποχή, με τον Έντσο Μαρέσκα να σηκώνει το βαρύ φορτίο, εκτός είναι ο Ρόδρι για τη Σίτι. δύσκολα θα ξεκινήσει Χάαλαντ, έχοντας επιστρέψει πρόσφατα στις προπονήσεις, όπως και οι Γκουέι, Τσερκί. Ο Ράιντερς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν.

Πιθανές ενδεκάδες

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια – Γουάιτ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Χινκάπιε – Γκιμαράες, Έντεγκααρντ, Λουίς-Σκέλι – Μαντουέκε, Τζόλης, Χάβερτς

Μάντσεστερ Σίτι (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα – Λιούις, Ντίας, Γκβάρντιολ, Νούρι – Κόβατσιτς, Γκονζάλες – Σεμένιο, Φόντεν, Ντόκου - Μαρμούς

Πηγή: sport-fm.gr