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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν στην Αγγλία κρίνεται την Κυριακή, με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ και την κυπελλούχο Μάντσεστερ Σίτι να αναμετρώνται για το Community Shield. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου για την αναμέτρηση που αρχίζει στις 17:00 ώρα Κύπρου.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της Άρσεναλ στα 2.57, την επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι επίσης στα 2.57, ενώ η ισοπαλία βρίσκεται στα 3.70.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιλογές για τα συνολικά γκολ. Το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.82, ενώ το Under 2.5 βρίσκεται στα 2.00.

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Πληθώρα επιλογών υπάρχει και στην αγορά «Σκορ πολλαπλών επιλογών». Η νίκη της Άρσεναλ με 1-0, 2-0 ή 3-0 προσφέρεται στα 4.90, ενώ στην ίδια απόδοση βρίσκεται η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 0-1, 0-2 ή 0-3. Τα σκορ 2-1, 3-1 ή 4-1 για την Άρσεναλ προσφέρονται στα 6.20, όπως και τα 1-2, 1-3 ή 1-4 υπέρ της Σίτι.

Για όσους αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, τα 3-2, 4-2, 4-3 ή 5-1 υπέρ της Άρσεναλ βρίσκονται στα 17.50, με την αντίστοιχη επιλογή υπέρ της Μάντσεστερ Σίτι επίσης στα 17.50. Η ισοπαλία με γκολ προσφέρεται στα 4.40, ενώ το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί κανένα γκολ βρίσκεται στα 10.00.

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