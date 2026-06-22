ΣΥ.Φ.ΑΕΛ: «Να βρεθεί η χρυσή τομή με Σοφοκλέους»

Ο ΣΥ.Φ.ΑΕΛ αναφέρεται επίσης στην προηγούμενη σεζόν κάνοντας την δική του ανασκόπηση.

Αναλυτικά όσα σημειώνουν:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/06/26

Μετά και το πέρας της αγωνιστικής περιόδου ήρθε η στιγμή να βάλουμε και εμείς τις σκέψεις μας σε τάξη κάνοντας την δική μας ανασκόπηση για τα όσα ζήσαμε φέτος.

Αρχικά, θα θέλαμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο της Α.Ε.Λ ο οποίος συμπορεύτηκε με τον ΣΥ.Φ.ΑΕΛ για άλλη μια χρονιά μαζικά και αδιάκοπα στηρίζοντας την ομάδα. Παρά τις αντιξοότητες, τις πίκρες και τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την διάρκεια της σεζόν ο κόσμος στήριξε και επέδειξε αυτοσυγκράτηση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παράλληλα, φέτος όντας πιο ώριμοι πλέον προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις τιμωρίες που επέφεραν τα προηγούμενα χρόνια μεγάλα οικονομικά προβλήματα, στόχος ο οποίος επιτεύχθει.

Τα τμήματα των κλειστών, απέδειξαν για άλλη μια χρονιά ότι είναι προμετωπίδα του Συλλόγου καθώς όλα διεκδίκησαν και πάλεψαν μέχρι τέλους για τους στόχους που έθεσαν. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο μπάσκετ ανδρών, το οποίο κατέκτησε το κύπελλο μετά από 17 χρόνια δείχνοντας με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο ότι η Βασίλισσα επέστρεψε. Τώρα είναι η στιγμή για το τελευταίο βήμα προς την “έφοδο στον ουρανό” και εμείς δηλώνουμε πως θα είμαστε εκεί, για να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της τάξης στην καλαθόσφαιρα.

Επίσης, εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στα κορίτσια του μπάσκετ γυναικών, που για άλλη μια χρονιά κατέκτησαν όλους τους διαθέσιμους τίτλους. Η πετόσφαιρα γυναικών διεκδίκησε μέχρι τέλους, αλλά δυστυχώς το οικονομικό χάσμα ήταν τεράστιο και δεν κατέστη δυνατή η υπέρβαση. Τέλος, σε ό,τι αφορά το λατρεμένο φούτσαλ, τα πράγματα ναι μεν δεν εξελίχθηκαν όπως τα θέλαμε, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η μεταβατική χρονιά δεν ήταν καθόλου εύκολη, με τη διοίκηση να αλλάζει και τους παίκτες-κλειδιά των προηγούμενων χρόνων να αποχωρούν λόγω της αλλαγής του κανονισμού. Αναμένουμε τη νέα σεζόν να επιστρέψουμε στον δρόμο των επιτυχιών.

Και πάμε τώρα στο τμήμα που – ας μην κοροϊδευόμαστε – όταν δεν πηγαίνει καλά, τίποτα δεν πάει καλά.

Η ποδοσφαιρική Α.Ε.Λ για άλλη μια χρονιά κινήθηκε στην μετριότητα, μένοντας μακριά από τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Δεν είμαστε ειδικοί για να εκφέρουμε άποψη για το αγωνιστικό κομμάτι και τις τεχνικές του πτυχές, ούτε μας ενδιαφέρει αν ο Μάρτινς παίζει με 3 στην άμυνα, αν θα μείνει ή αν θα φύγει ο τάδε παίχτης και ούτω καθεξής…Εξάλλου γι’ αυτό το ζήτημα πλέον υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί.

Τον κόσμο της Α.Ε.Λ τον ενδιαφέρει η ομάδα να είναι διεκδικητή, να υπάρχει οικονομική σταθερότητα - για να μην ξυπνήσουν εφιάλτες του παρελθόντος - και να υπάρχουν ξεκάθαρο πλάνο και όραμα.

Εμείς οραματιζόμαστε μια διαφορετική Α.Ε.Λ. από αυτή που βλέπουμε σήμερα.

Οραματιζόμαστε μια Α.Ε.Λ. κυρίαρχη, χωρίς όμως να αποτελεί αυτοσκοπό η κατάκτηση τίτλων και διακρίσεων. Θέλουμε όσοι αποτελούν αυτόν τον Σύλλογο να τον τιμούν, να τον σέβονται και να δρουν με γνώμονα τις αξίες και την ιστορία του. Όποιοι βρίσκονται σε έμμισθη θέση, είτε είναι ποδοσφαιριστές, προπονητές, φροντιστές, ιατροί, υπάλληλοι στα γραφεία, διευθυντές κ.λπ., πρέπει να εργάζονται αδιάκοπα για τα ΤΡΙΑ ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Η Α.Ε.Λ. δεν είναι ούτε πολυεθνική εταιρεία ούτε δημόσιος φορέας. Η Α.Ε.Λ. είναι ένας τεράστιος οργανισμός με ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν για αυτόν, ανθρώπους που δίνουν από το υστέρημά τους για να ακολουθούν και να στηρίζουν και γι’ αυτό έχει ανάγκη από άτομα που θα υπερασπίζονται τις ιδέες της.

Συνοψίζοντας, θέλουμε παίκτες που να θέλουν να αγωνιστούν στην Α.Ε.Λ., να αντιλαμβάνονται το βάρος του να φοράς την ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΑΝΕΛΑ και να μην τη βλέπουν απλώς ως ένα σκαλοπάτι στην καριέρα τους. Θέλουμε άτομα ικανά να δουλεύουν μέσα στην ομάδα, με όραμα να την οδηγήσουν μπροστά και όχι να είναι εφησυχασμένα στη θέση τους και στον μισθό τους.

Επιπρόσθετα ας καταστεί σαφές ότι, αναφαίρετο δικαίωμα του κόσμου είναι να ασκεί κριτική στην εκάστοτε Διοίκηση και αυτή έχει χρέος να τον ακούει, να τον σέβεται και όχι να τον κοιτά αφ’ υψηλού. Αυτό όμως οφείλει να γίνεται εσωτερικά, τεκμηριωμένα και με σεβασμό προς τους θεσμούς και όχι μέσα από καφενειακού τύπου συζητήσεις. Απαιτούμε από τη Διοίκηση να επιδείξει περισσότερο σεβασμό στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων, δηλαδή στις Γενικές Συνελεύσεις, ακολουθώντας πιστά το Καταστατικό. Από την άλλη, οφείλουμε και εμείς να πράξουμε το ίδιο, καθώς η τελευταία Γενική Συνέλευση δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση την ιστορία αυτού του Σωματείου.

Η Διοίκηση οφείλει να έρθει πιο κοντά στον κόσμο και όχι να απομακρύνεται από αυτόν, εφόσον η διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ακόμα στο Σωματείου - αφού αποτελεί τον μεγαλομέτοχο της εταιρείας που δημιουργήθηκε - , και απ’ ότι φαίνεται δεν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος, ας πορευθούμε με ό,τ έχουμε χωρίς να περιμένουμε από κανένα τίποτα. Η σύνδεση ομάδας-κόσμου πρέπει να αποκατασταθεί και όλοι μαζί οφείλουμε να δουλέψουμε προς την ενδυνάμωση της βάσης του Συλλόγου, με Εγγραφές Μελών στο Σωματείο και αγορά Εισιτηρίων Διαρκείας. Ας σταματήσουμε επιτέλους να πυροβολούμε την ομάδα μας δημόσια είτε στα ράδια είτε στα social media καθώς επί της ουσίας πυροβολούμε τον ίδιο μας τον εαυτό και ας επικεντρωθούμε στον σκοπό μας.

Ο σκοπός μας δεν είναι άλλος από το, η Α.Ε.Λ με σταθερά βήματα να αρχίσει να πορεύεται μπροστά και να μπει ένα τέλος στην κατρακύλα των τελευταίων χρόνων. Την συνταγή την ξέρουμε, ας μην ξεχνάμε τις πρόσφατες διακρίσεις (2012,2019), όταν δουλέψαμε με την κουλτούρα της απόλυτης ανιδιοτελείας αποκλείοντας το “εγώ” και δουλεύοντας ΜΑΖΙ (Διοίκηση-Ομάδα-Κόσμος). Ας μείνουν στην άκρη επιτέλους οι προσωπικές ατζέντες και οι όποιες εμπάθειες μπορεί να υπάρχουν, καθώς ο Σύλλογος πρέπει να ορθοποδήσει.

Πάνω σε αυτό το σημείο πρέπει να βρεθεί επιτέλους μια χρυσή τομή με το ζήτημα Σοφοκλέους για να σταματήσουμε να γινόμαστε αντικείμενο δημόσιου περίγελου.

Εμείς έχουμε συμφιλιωθεί πλήρως με το παρελθόν και παρά τα όσα διαδραματίστηκαν τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζουμε πλήρως τον Αντρέα Σοφοκλέους ως τον πιο πετυχημένο Πρόεδρο στην Σύγχρονη Ιστορία της Α.Ε.Λ και ως ένα άτομο που συνέβαλε για να αλλάξει ο ρους της ιστορίας. Είναι φυσιολογικό όπως του χρεώθηκαν δικαίως οι διακρίσεις να του χρεώνονται και οι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις άφησε. Θεωρούμε πρέπον το ζήτημα αυτό να λήξει με αμοιβαίες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς χωρίς όμως επιπτώσεις που θα βλάψουν την Α.Ε.Λ και τον κόσμο της.

Κλείνοντας, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως πρώτα πρέπει να αλλάξουν πράγματα στα του οίκου μας και μετά να ασχολούμαστε με τον οποιοδήποτε είναι απέναντι. Η προσέγγιση για τα όσα έγιναν στον τελικό κυπέλλου δεν ήταν απαραίτητα λάθος, απλώς θα ήταν πιο σωστό να ασχοληθούμε πρώτα με τον εκπρόσωπο μας στην κοπ που κανένας μας δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει τόσα χρόνια στην συγκεκριμένη θέση και ποιου τα συμφέροντα εκπροσωπεί.

Καλούμε τον κόσμο της Α.Ε.Λ σε επαγρύπνηση για την συνέχεια, σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία για την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, όπως και οι εγγραφές μελών.

Είμαστε όλοι περαστικοί, η Α.Ε.Λ είναι ΑΙΩΝΙΑ, το φως στην Τζων Κένενντυ πάντα θα δείχνει τον δρόμο.