Στο στόχαστρο της ΑΕΛ οι Ζάντρο και Νανού

Συνεχίζει να βλέπει την κυπριακή αγορά η ομάδα προγραμματισμού της ΑΕΛ.

Οι γαλαζοκίτρινοι τα έχουν βρει σε όλα με τους Παπαγεωργίου και Καρώ, ωστόσο νέα ονόματα βρίσκονται στη σχετική λίστα των μεταγραφικών στόχων.

Ο λόγος για τους Νανού και Ζάντρο. Ο πρώτος συστήθηκε στο κυπριακό κοινό με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ κατά τη λήξασα περίοδο (39 συμμετοχές). Το συμβόλαιο του 32χρονου ακραίου αμυντικού ολοκληρώθηκε κι έτσι η ομάδα της Λεμεσού μπορεί να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του.

Όσον αφορά στον Ζάντρο, αγωνίστηκε στην Ε.Ν Ύψωνα κατά την περίοδο 2025-26 και άφησε θετικές εντυπώσεις, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι το 2028.

Οι δύο πιο πάνω είναι στην μεταγραφική λίστα της ΑΕΛ, όμως σαφώς και δεν παίζουν μόνοι.