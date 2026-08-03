Στα γαλαζοκίτρινα ο Ρεμί Ουντέν - Η διάρκεια της συμφωνίας

Έκλεισε η εκκρεμότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΛ!

Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για τη σύναψη συμφωνίας με τον Ρεμί Ουντέν, εξέλιξη για την οποία σας ενημερώσαμε νωρίτερα. Ο Γάλλος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Αναλυτικά: Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Remi Oudin (18/11/1996), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2028. Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.