Ανακοινώθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΛ – Τα νεότερα για το νέο προπονητικό κέντρο και της Ακαδημίες

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ, μέσω της οποίας παραθέτει όλα όσα ειπώθηκαν στην αποψινή (02/06) ετήσια Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικά: «Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού πραγματοποίησε σήμερα 02 Ιουνίου 2026 τη Γενική της Συνέλευση, κατά την οποία έγινε ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., ενώ παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του Σωματείου το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της ΑΕΛ για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στις υποδομές, την ενίσχυση των ακαδημιών, την αξιοποίηση της ιστορίας του συλλόγου και τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας των μελών και φιλάθλων. Παράλληλα αναλύθηκε το οικονομικό πλάνο και εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνεται το Προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ στο Κολόσσι, συνολικής έκτασης 17.262 τ.μ., το οποίο θα διαθέτει δύο γήπεδα προπόνησης, γυμναστήριο, αποδυτήρια, χώρους αποκατάστασης, πισίνα, εστιατόριο, γραφεία διοίκησης και αίθουσες ανάλυσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε σχεδιασμό η δεύτερη φάση ανάπτυξης με χώρους αναψυχής και φιλοξενίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου Ακαδημιών Ανατολικής Λεμεσού, ενός έργου που θα προσφέρει σύγχρονες εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη νεαρών αθλητών σε διάφορα αθλήματα. Ήδη προχωρούν οι διαδικασίες εξεύρεσης και μίσθωσης γης, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τις αρμόδιες αρχές και ο σχεδιασμός για εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας και της αυτονομίας του οργανισμού, παρουσιάστηκε επίσης η εισήγηση για αγορά ιδιόκτητων γραφείων της ποδοσφαιρικής εταιρείας, τα οποία θα αποτελέσουν τη μόνιμη διοικητική έδρα της ΑΕΛ.

Ξεχωριστή θέση στην παρουσίαση κατείχε το έργο ανακαίνισης και αναβάθμισης του Κλειστού Γηπέδου «Νίκος Σολομωνίδης» καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες αδειοδότησης και εξασφάλισης χορηγίας από τον ΚΟΑ, με στόχο την έναρξη των εργασιών τον Μάιο του 2027 και την ολοκλήρωση τους εντός του 2028.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η μελέτη για τη δημιουργία του AEL TV, ενός καναλιού επικοινωνίας του Σωματείου, το οποίο θα μεταδίδει αγώνες τμημάτων της ΑΕΛ, κοινωνικές δράσεις και εβδομαδιαίες εκπομπές.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στη δημιουργία του Μουσείου ΑΕΛ στο κλειστό γήπεδο «Νίκος Σολομωνίδης». Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνισης του χώρου, ενώ προχωρούν η μουσειολογική μελέτη, η συλλογή και αρχειοθέτηση ιστορικού υλικού, η εγκατάσταση ειδικών εκθεσιακών υποδομών και η συνεργασία με παλαίμαχους αθλητές για τη διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς του Σωματείου.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα επιβράβευσης φιλάθλων «AEL Loyalty», το οποίο θα αναγνωρίζει και θα ανταμείβει τη διαχρονική στήριξη των φίλων της ΑΕΛ μέσω αποκλειστικών προνομίων, συλλογής βαθμών και ειδικών ανταμοιβών.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου είναι:

Άδωνης Μεσιήτης, Ανδρέας Γεωργίου, Ανδρεάς Θρασυβούλου, Ανδρέας Ιωάννου, Ανδρέας Παππούς, Γεώργιος Γεωργίου, Δαμιανός Ιωάννου, Δημήτρης Αγησιλάου, Θάνος Θωμά, Κυριάκος Αττικουρής, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Λάμπρος Σωτηρίου, Λεωνίδας Ελισσαίου, Μιχάλης Λοιζίδης, Οδυσσέας Οδυσσέως, Παναγιώτης Πουλλής, Παύλος Σάββα, Πέτρος Γαρπόζης, Σταύρος Χαραλάμπους, Χρηστάκης Κολιανδρής.

Το νέο Δ.Σ. θα καταρτιστεί σε σώμα στη πρώτη του συνεδρία.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης απαντήθηκαν διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη του Σωματείου και η συνέλευση ολοκληρώθηκε με συζήτηση σημαντικών θεμάτων που αφορούν το μέλλον της ΑΕΛ, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για συνεχή ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού σε όλα τα επίπεδα».