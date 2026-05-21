Ο Σάβο ετοιμάζει βαλίτσες για Καραμπάγκ

Ο Ζακάρια Σαβό ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την πορεία του στην Καραμπάγκ. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην ΑΕΛ από την Τζουγκάρντεν, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην ομάδα του Αζερμπαϊτζάν.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σάβο ταξιδεύει στο Αζερμπαϊτζάν για να ολοκληρώσει τις τελικές διαδικασίες και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την Καραμπάγκ. Μάλιστα, η ομάδα φρόντισε να αυξήσει την προσμονή, δημοσιεύοντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «έρχεται σύντομα…», κάτι που φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την επικείμενη ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή.

Ο Σάβο πραγματοποίησε εξαιρετικό πεντάμηνο με τη φανέλα της ΑΕΛ, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις και την ποιότητά του, γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον συλλόγων εκτός Κύπρου. Πλέον, ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με προορισμό την δευτεραθλήτρια Αζερμπαϊτζάν.