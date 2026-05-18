Από την Αραδίππου στην Καραμπάχ... με εντυπωσιακό βίντεο

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας τριών λεπτών και βγαλμένο από το.... Χόλιγουντ ανακοίνωσε η Καραμπάχ τη μεταγραφή του Ζαλί Μουαντίπ.

O 25χρονος Γαλλο-μαροκινός εξτρέμ εξαργύρωσε την εξαιρετική σεζόν που έκανε με την Ομόνοια Αραδίππου και συνεχίζει την καριέρα του σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν και με συνεχείς ευρωπαϊκές παρουσίες.

Ο Μουαντίπ, η μεταγραφή του οποίου στους Αζέρους ήταν γνωστή εδώ και καιρό, κατέγραψε με τα «περιστέρια» 32 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και οκτώ ασίστ.

Δείτε το βίντεο της Καραμπάχ για τη μεταγραφή του:

