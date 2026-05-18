Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία

H Εθνική Ελλάδας πολύ θα ήθελε να έχει καταφέρει να παραστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού, αλλά αντ’ αυτού, θα δώσει δυο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια στις αρχές του Ιούνη.

Το πρώτο θα είναι στις 04/06 στη Στοκχόλμη κόντρα στη Σουηδία και το δεύτερο στις 07/06 στο Παγκρήτιο απέναντι στους Ιταλούς που επίσης δεν θα είναι παρόντες στο Μουντιάλ.

Γι’ αυτές τις δύο αναμετρήσεις ανακοινώθηκαν οι 26 διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τους Μπακασέτα και Ιωαννίδη ν’ απουσιάζουν λόγω των τραυματισμών τους και τους Σιώπη και Μιχαηλίδη να είναι επίσης απόντες.

Επιστρέφει μετά από καιρό ο Ντόη, μπήκαν οι Κυριακόπουλος και Κωστούλας στα πλάνα του ομοσπονδιακού κόουτς, κλήθηκε και ο Γιαννούλης που όμως είχε κάποιες ενοχλήσεις, δεν έπαιξε στο πιο πρόσφατο ματς της Άουγκσμπουργκ και θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της «γαλανόλευκης».

Όσο για τον Τσιφτσή, ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στις αρχές Ιουνίου και είχε ενημερώσει σχετικά τον ομοσπονδιακό κόουτς!

Αναλυτικά:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας

