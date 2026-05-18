Πρωτοφανής αποκλεισμός στο Μουντιάλ – Πέταξαν εκτός διεθνή Ιρανό για προδοσία!

Ο συμπαίκτης του Μεχντί Ταρεμί στην εθνική Ιράν, Σαρντάρ Αζμούν, έμεινε σοκαριστικά εκτός Μουντιάλ 2026, με δημοσιεύματα από τη χώρα να κάνουν λόγο ακόμη και για τιμωρία λόγω «προδοσίας» απέναντι στο καθεστώς.

Ο 31χρονος επιθετικός, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ιρανικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, δεν συμπεριλήφθηκε ούτε στην προεπιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού Αμίρ Γκαλενοΐ για τα παιχνίδια προετοιμασίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πως δεν υπολογίζεται για το Μουντιάλ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο «Fars», που θεωρείται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης, ο πρώην φορ της Ρόμα τιμωρήθηκε για «παραβίαση εθνικών αξιών» και συμπεριφορά που χαρακτηρίστηκε αντίθετη προς το καθεστώς της χώρας.

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Αζμούν είχε εκφράσει επανειλημμένα δημόσια τη στήριξή του σε κινήματα διαμαρτυρίας στο Ιράν, ανάμεσά τους και το «Woman Life Freedom», κάτι που είχε δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις του με τις αρχές.

Ωστόσο, φαίνεται πως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, όπου εμφανιζόταν μαζί με τον Εμίρη του Ντουμπάι, Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ήρθε σε περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα στο Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Μέση Ανατολή.

Εκτός και ο Σαγιαντμανές

Από τις κλήσεις απουσιάζει και ο Αλαχιάρ Σαγιαντμανές, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Αντίθετα, κανονικά βρίσκονται στην αποστολή ο Μεχντί Ταρεμί και ο τερματοφύλακας Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ.

Ο Αζμούν αφήνει πίσω του τεράστια παρακαταθήκη με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, έχοντας σημειώσει 57 γκολ σε 91 συμμετοχές, όμως όλα δείχνουν πως η σχέση του με την Team Melli οδηγείται σε οριστική ρήξη λίγο πριν από το Μουντιάλ του 2026.

