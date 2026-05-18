Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού στις 3-4 Ιουνίου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο:
🎯 «Sport Tourism as a Driver for Sustainable Development»
📍 Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία
🗓️ 3-4 Ιουνίου 2026
Το διήμερο συνέδριο θα φιλοξενήσει κορυφαίους ομιλητές από όλο τον κόσμο.
📌 Βασικές Θεματικές:
✅ Βιώσιμος Αθλητικός Τουρισμός στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο
✅ Περιφερειακές & κοινοτικές επιπτώσεις του αθλητικού τουρισμού
✅ Μάρκετινγκ Προορισμών μέσω του Αθλητικού Τουρισμού
✅ Δημόσιες-ιδιωτικές-κοινοτικές συμπράξεις
✅ Τεχνολογία & Καινοτομία στον Αθλητικό Τουρισμό
📩 Δήλωση ενδιαφέροντος: Αποστολή e-mail στο events@sportskoa.org.cy έως τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026.
Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα λάβουν πρόσκληση μέσω της επίσημης πλατφόρμας εγγραφών του Συνεδρίου για ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
🎟️ Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.