Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού στις 3-4 Ιουνίου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο:

🎯 «Sport Tourism as a Driver for Sustainable Development»

📍 Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

🗓️ 3-4 Ιουνίου 2026

Το διήμερο συνέδριο θα φιλοξενήσει κορυφαίους ομιλητές από όλο τον κόσμο.

📌 Βασικές Θεματικές:

✅ Βιώσιμος Αθλητικός Τουρισμός στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο

✅ Περιφερειακές & κοινοτικές επιπτώσεις του αθλητικού τουρισμού

✅ Μάρκετινγκ Προορισμών μέσω του Αθλητικού Τουρισμού

✅ Δημόσιες-ιδιωτικές-κοινοτικές συμπράξεις

✅ Τεχνολογία & Καινοτομία στον Αθλητικό Τουρισμό

📩 Δήλωση ενδιαφέροντος: Αποστολή e-mail στο events@sportskoa.org.cy έως τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026.

Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα λάβουν πρόσκληση μέσω της επίσημης πλατφόρμας εγγραφών του Συνεδρίου για ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

🎟️ Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.