Και επίσημα μέχρι το 2028 στη Μπαρτσελόνα ο Φλικ

Τη νέα συμφωνία της με τον Χάνσι Φλικ ανακοίνωσε επίσημα η Μπαρτσελόνα, επιβεβαιώνοντας όσα είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γερμανός τεχνικός βρέθηκε σήμερα στα γραφεία του συλλόγου και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Η συνεργασία των δύο πλευρών θα έχει διάρκεια δύο ετών, με οψιόν για επέκταση για ακόμη μία σεζόν, εφόσον το επιθυμούν και οι δύο πλευρές.

Στην ανακοίνωσή της, η Μπάρτσα δεν περιορίστηκε μόνο στα επιτεύγματα του Φλικ, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα και στη στήριξή του στις Ακαδημίες. Όπως τονίζεται, στα δύο χρόνια παρουσίας του έχει δώσει ευκαιρίες σε 13 νεαρούς παίκτες να αγωνιστούν με την πρώτη ομάδα, συμβάλλοντας ενεργά στην εξέλιξή τους και στη φιλοσοφία ανάπτυξης του συλλόγου.

