Με Μόντριτς στο Μουντιάλ η Κροατία, έξω οι «Έλληνες»

Την 26άδα της Κροατίας για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ζλάτκο Ντάλιτς.

Στη λίστα περιλαμβάνεται ο εμβληματικός αρχηγός, Λούκα Μόντριτς, ωστόσο απουσιάζουν τα ονόματα και των Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, που «πλήρωσαν» τον περιορισμένο ρόλο που είχαν σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αντίστοιχα.

Η εθνική ομάδα θα συγκεντρωθεί στο Ζάγκρεμπ στις 25 Μαΐου και θα ταξιδέψει στη Ριέκα την ίδια ημέρα, όπου θα προετοιμαστεί μέχρι τις 6 Ιουνίου. Η Κροατία θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αγγλία (17 Ιουνίου), τον Παναμά (24 Ιουνίου) και την Γκάνα (27 Ιουνίου).

