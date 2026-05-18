Πρόβλημα και με Γιαμάλ ενόψει Μουντιάλ, ίσως χάσει τα δύο πρώτα ματς!

Ο Λαμίν Γιαμάλ προσθέτει έναν ακόμη πονοκέφαλο στον Ντε Λα Φουέντε, ενόψει της συμμετοχής της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο αυτή τη στιγμή τον θέτει εκτός από την πρεμιέρα της «φούρια ρόχα» απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στις 15 Ιουνίου. Η κατάστασή του παραμένει οριακή και για το δεύτερο παιχνίδι της Ισπανίας, κόντρα στη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιουνίου.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2024 θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στη φάση των ομίλων με την Ουρουγουάη στις 26/06, με τον Γιαμάλ να δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να προλάβει έστω ένα από τα πρώτα ματς της διοργάνωσης.

sport-fm.gr