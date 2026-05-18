Ανδρέου και Αηλιώτης κατέκτησαν το «Κύπελλο Λάρνακας» ΤΡΑΠ-ΣΚΗΤ

Δύο «παλιές καραβάνες» της ΣΚΟΕΠΑ και της Σκοποβολής, ο Αντώνης Ανδρέου στο ΣΚΗΤ και ο Γιάννης Αηλιώτης στο ΤΡΑΠ, κατέκτησαν το «Κύπελλο Λάρνακας» ΤΡΑΠ-ΣΚΗΤ, το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο 16 και 17 Μαίου στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας.

Ο Αντώνης Ανδρέου, πανηγύρισε τη νίκη στον τελικό, με τις δύο κόρες του, καθώς η Παναγιώτα εξασφάλισε την πρώτη θέση στις Γυναίκες και συμμετείχε και στον τελικό μαζί με τους Άνδρες και την Ιωάννα, νικήτρια στην Κατηγορία Κορασίδων.

Στον τελικό ο Αντώνης Ανδρέου, σε δύο περιπτώσεις κατάφερε να ξεπεράσει το δυνατό άνεμο που μετακινούσε συνεχώς τους δίσκους πετυχαίνοντας τους διπλούς δίσκους, με απόλυτη δεξιοτεχνία, κερδίζοντας το χειροκρότημα τόσο των αντιπάλων του, όσο και των παρευρισκόμενων. Ο Αντώνης Ανδρέου προκρίθηκε στον τελικό με 111/125 και έφθασε στη νίκη επικρατώντας με 32 επιτυχίες, έναντι 29 του Μεχμέτ Σαμπανσί της ΣΚΟΑΜ, που εξασφάλισε τη δεύτερη θέση.

Τρίτος κατετάγη ο Στέφανος Νικολαίδης της ΣΚΟΛΑΡ με 24 επιτυχίες, τέταρτος ο Αντώνης Αντωνίου επίσης της ΣΚΟΛΑΡ με 21 επιτυχίες, πέμπτος ο Έφηβος Στυλιανός Περικλέους της ΣΚΟΑΜ με 16 επιτυχίες, όσες είχε και η Παναγιώτα Ανδρέου, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση. Έβδομος κατετάγη ο Πήτερ Ζάϊτσεφ της ΣΚΟΛΑΡ με 8 επιτυχίες και όγδοη η Κωνσταντίνα Νικολάου της ΣΚΟΑΜ με 7 επιτυχίες.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Στέφανος Νικολαίδης της ΣΚΟΛΑΡ με 117/125. Δεύτερος κατετάγη ο Αντώνης Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 111/125 και τρίτος ο Αντώνης Αντωνίου της ΣΚΟΛΑΡ επίσης με 111/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Παναγιώτα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 110/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, νικήτρια αναδείχθηκε η Ιωάννα Ανδρέου της ΣΚΟΕΠΑ με 83/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Στυλιανός Περικλέους της ΣΚΟΑΜ με 116/125, τη δεύτερη ο Δανιήλ Δανιήλ της ΣΚΟΛΕΜ με 106/125 και την τρίτη ο Αθανάσιος Πιερή της ΣΚΟΛΑΡ με 105/125.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, τις τρείς πρώτες θέσεις κατέκτησαν οι αθλητές της Ακαδημίας Λεμεσού (ΣΚΟΛΕΜ) της Άντρης Ελευθερίου. Νικητής αναδείχθηκε ο Σπυρίδωνας Ευριπίδου με 92/125. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Γιώργος Κολάνης με 89/125 και την τρίτη ο Δημήτρης Παύλου με 75/125.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΗΛΙΩΤΗΣ ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΚΑΛΟ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στο ΤΡΑΠ, ο Γιάννης Αηλιώτης της ΣΚΟΕΠΑ, ντουπλάροντας τις επιτυχίες της Σκοπευτικής Οργάνωσης Παραλιμνίου, καθώς δικοί της Σκοπευτές κέρδισαν και τα δύο αγώνισματα, ΣΚΗΤ και ΤΡΑΠ στο «Κύπελλο Λάρνακας».

Ο Αηλιώτης προκρίθηκε στον τελικό του ΤΡΑΠ, με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 117/125 και κατάφερε να κερδίσει τους αντιπάλους του, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον τελικό και στη Γενική Κατάταξη (Όβερολ).

Με 25 επιτυχίες επικράτησε του Νιχάτ Ακτερζί της ΣΚΟΑΜ, ο οποίος είχε 22 επιτυχίες στον τελικό και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Τρίτος κατετάγη ο Ανδρέας Μακρής της ΣΚΟΕΠΑ, ο οποίος πέτυχε την καλύτερη επίδοση με 119/125 και στον τελικό είχε 18 επιτυχίες.

Τέταρτος κατετάγη ο Έφηβος Σκοπευτής της ΣΚΟΛΑΡ Κυριάκος Παπαζαχαρίου (110/125) με 14 επιτυχίες, πέμπτος ο Άδωνης Μυλωνά της ΣΚΟΛΕΥ (116/125) με 11 επιτυχίες, έκτος ο Αδάμος Σελίπας επίσης της ΣΚΟΛΕΥ (115/125) με 9 επιτυχίες, έβδομος ο Κρίς Κωνσταντινίδης της ΣΚΟΛΕΜ (110/125) με 5 επιτυχίες και όγδοος ο Παύλος Κουτσόφτας της ΣΚΟΛΕΥ (110/125) επίσης με 5 επιτυχίες στον τελικό.

Στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΑΠ, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Μακρής της ΣΚΟΕΠΑ, ο οποίος είχε την καλύτερη επίδοση στην κανονική διάρκεια του αγώνα με 119/125. Δεύτερος κατετάγη ο Γιιάννης Αηλιώτης με 117/125 και τρίτος Άδωνης Μυλωνά με 116/125.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΑΠ, νικητής αναδείχθηκε ο Κρίς Κωνσταντινίδης της ΣΚΟΛΕΜ με 110/125. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Αλί Γκιριτλί επίσης της ΣΚΟΛΕΜ με 108/125 και την τρίτη ο Παναγιώτης Πούρικκος της ΣΚΟΑΜ με 106/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, νικήτρια αναδείχθηκε η Γεωργία Κωνσταντινίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 104/125. Δεύτερη κατετάγη η Αννίτα Κουκκουλλή της ΣΚΟΛΑΡ με 99/125 και τρίτη η Δέσποινα Τσαγγαρίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 94/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Κυριάκος Παπαζαχαρίου της ΣΚΟΛΑΡ με 110/125. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Μιχάλης Παφίτης της ΣΚΟΛΕΥ με 104/125 και την τρίτη ο Αλέξανδρος Βασιλείου της ΣΚΟΛΑΡ με 100/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους της ΣΚΟΛΕΥ με 94/125.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΡΑΠ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Γιώργος Παπαηλία της ΣΚΟΛΑΡ με 99/125, τη δεύτερη ο Νεόφυτος Νικολάου της ΣΚΟΛΕΥ με 95/125 και την τρίτη ο Νίκος Δημητρίου της ΣΚΟΑΜ με 84/125.

Τα έπαθλα στους νικητές ΤΡΑΠ – ΣΚΗΤ, όλων των κατηγοριών, απένειμαν ο Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λάρνακας Γιάννης Γαβριηλίδης και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΛΑΡ Θάσος Φωκά, Ντίνος Borge, Χριστάκης και Δημήτρης Βαγιανός.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΟΒΕΡΟΛ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΗΤ

1. Αντώνης Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 111/125 32

2. Μεχμέτ Σαμπανσί ΣΚΟΑΜ 107/125 29

3. Στέφανος Νικολαίδης ΣΚΟΛΑΡ 117/125 24

4. Αντώνης Αντωνίου ΣΚΟΛΑΡ 111/125 21

5. Στυλιανός Περικλέους ΕΦ ΣΚΟΑΜ 116/125 16

6. Παναγιώτα Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 110/125 16

7. Πήτερ Ζάϊτσεφ ΣΚΟΛΑΡ 108/125 8

8. Κωνσταντίνα Νικολάου ΣΚΟΑΜ 107/125 7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΣΚΗΤ

1. Στέφανος Νικολαίδης ΣΚΟΛΑΡ 117/125

2. Αντώνης Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 111/125

3. Αντώνης Αντωνίου ΣΚΟΛΑΡ 111/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΚΗΤ

1. Παναγιώτα Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 110/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΚΗΤ

1. Ιωάννα Ανδρέου ΣΚΟΕΠΑ 83/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΚΗΤ

1. Στυλιανός Περικλέους ΣΚΟΑΜ 116/125

2. Δανιήλ Δανιήλ ΣΚΟΛΕΜ 106/125

3. Αθανάσιος Πιερή ΣΚΟΛΑΡ 105/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΣΚΗΤ

1. Σπυρίδωνας Ευριπίδου ΣΚΟΛΕΜ 92/125

2. Γιώργος Κολάνης ΣΚΟΛΕΜ 89/125

3. Δημήτρης Παύλου ΣΚΟΛΕΜ 75/125

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΟΒΕΡΟΛ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΡΑΠ

1. Γιάννης Αηλιώτης ΣΚΟΕΠΑ 117/125 25

2. Νιχάτ Ακτερζί ΣΚΟΑΜ 115/125 22

3. Ανδρέας Μακρής ΣΚΟΕΠΑ 119/125 18

4. Κυριάκος Παπαζαχαρίου ΕΦ ΣΚΟΛΑΡ 110/125 14

5. Άδωνης Μυλωνά ΣΚΟΛΕΥ 116/125 11

6. Αδάμος Σελίπας ΣΚΟΛΕΥ 115/125 9

7. Κρίς Κωνσταντινίδης ΣΚΟΛΕΜ 110/125 5

8. Παύλος Κουτσούφτας ΣΚΟΛΕΥ 110/125 5

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΑΠ

1. Ανδρέας Μακρής ΣΚΟΕΠΑ 119/125

2. Γιάννης Αηλιώτης ΣΚΟΕΠΑ 117/125

3. Άδωνης Μυλωνά ΣΚΟΛΕΥ 116/125

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΑΠ

1. Κρίς Κωνσταντινίδης ΣΚΟΛΕΜ 110/125

2. Αλί Γκιριτλί ΣΚΟΛΕΜ 108/125

3. Παναγιώτης Πούρικκος ΣΚΟΑΜ 106/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΠ

1. Γεωργία Κωνσταντινίδου ΣΚΟΛΕΥ 104/125

2. Αννίτα Κουκκκουλλή ΣΚΟΛΑΡ 99/125

3. Δέσποινα Τσαγγαρίδου ΣΚΟΛΕΥ 94/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΡΑΠ

1. Κυριάκος Παπαζαχαρίου ΣΚΟΛΑΡ 110/125

2. Μιχάλης Παφίτης ΣΚΟΛΕΥ 104/125

3. Αλέξανδρος Βασιλείου ΣΚΟΛΑΡ 100/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΡΑΠ

1. Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους ΣΚΟΛΕΥ 94/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΡΑΠ

1. Γιώργος Παπαηλία ΣΚΟΛΑΡ 99/125

2. Νεόφυτος Νικολάου ΣΚΟΛΕΥ 95/125

3. Νίκος Δημητρίου ΣΚΟΑΜ 84/125