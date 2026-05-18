Πλήγμα για την Ισπανία, χωρίς Φερμίν Λόπεθ στο Μουντιάλ

Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε για τον σοβαρό τραυματισμό του Φερμίν Λόπεθ μετά το παιχνίδι με την Μπέτις και ο 23χρονος μέσος θα χάσει το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας έδειξαν κάταγμα στο 5ο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού, πράγμα που τον οδηγεί στο χειρουργείο.

Ασφαλώς ο χρόνος ανάρρωσής του θα είναι τέτοιος που τον βγάζει οριστικά νοκ-άουτ από τις σκέψεις του Ντε Λα Φουέντε για την παρουσία της Ισπανίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

