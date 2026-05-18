Ακριβώς όπως έπρεπε!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Από τη στιγμή που το ευρωπαϊκό εισιτήριο έχει εξασφαλιστεί για τον Απόλλωνα, πλέον το μυαλό είναι εντελώς στραμμένο στον τελικό κυπέλλου, απέναντι στην Πάφος FC, στις 29 Μαΐου.

Διαμέσου των αγώνων του πρωταθλήματος, το σημαντικό είναι οι γαλάζιοι να πάνε όσο καλύτερα προετοιμασμένοι και με λιγότερα αγωνιστικά προβλήματα για να διεκδικήσουν την κατάκτηση του τίτλου και την αναβάθμιση του εισιτηρίου για την Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο περασμένος αγώνας με τον Άρη πρόσφερε το καλύτερο μπουστάρισμα για το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα. Κέρδισε μια ομάδα που δεν μπόρεσε να νικήσει από το 2023, μετρώντας πλέον τουλάχιστον μια νίκη απέναντι σε κάθε αντίπαλο που αντιμετώπισε τη φετινή σεζόν. Ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός ότι επανέρχονται δυναμικά στη δράση σημαντικοί παίκτες, όπως ο Μάρκες.

Επιπλέον, είναι θετικό και το γεγονός ότι οι σκόρερ ήταν δύο ποδοσφαιριστές που σκοραραν πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο (ο Γιούσεφ πέτυχε δύο και ο Εσκρίτσε ένα), γεγονός που τονώνει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία τους. 

Σημειώνεται ότι η αλλαγή του Γκασπάρ, μόλις στο 9’ της αναμέτρησης, όπως ανέφερε και στις δηλώσεις του ο τεχνικός του Απόλλωνα, έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους και συνεπώς δεν υπάρχει ανησυχία.

Για τους γαλάζιους ακολουθεί την ερχόμενη Παρασκευή (22/05, 17:30) o τελευταίος αγώνας για το πρωτάθλημα, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ομόνοια, μία εβδομάδα πριν από τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου.

