Δυσάρεστα νέα στην ΑΕΚ, τέλος η σεζόν για τον Αμίν

Μεγάλη ατυχία για την ομάδα της Λάρνακας

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Αμίν.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού προ ημερών με την Εθνική του Ιράκ και αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως υπέστη θλάση. Τραυματισμός ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Αμίν κατέγραψε με την ΑΕΚ 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο πρωτάθλημα σκόραρε και δύο γκολ. Υπενθυμίζουμε πως μέχρι την τρέχουσα σεζόν έχασαν και οι Τσακόν-Καμπρέρα.

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε ότι, μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Youssef Amyn, διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιαιο μηριαίο και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν».

