Στην Ολλανδία η προετοιμασία της ΑΕΚ – Πότε ορίστηκε το πρώτο ραντεβού της νέας σεζόν

Αναλυτικά: Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ενημερώνει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου (2026/27).

Οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας στις 22 Ιουνίου, όταν και θα πραγματοποιηθούν τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, ενώ οι προπονήσεις θα αρχίσουν στις 23 Ιουνίου.

Από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου η ομάδα μας θα μεταβεί στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στην πόλη Mierlo, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με διαμονή στο ξενοδοχείο «HUP».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Ολλανδία η ομάδα μας θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια. Για τους αντιπάλους, καθώς και για τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των φιλικών αγώνων, θα υπάρξει ενημέρωση σε μεταγενέστερο στάδιο.