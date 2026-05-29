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Ο ντόρος και η πόρτα που άνοιξε...

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Ο ντόρος και η πόρτα που άνοιξε...

Ο λόγος για τον Ιβάν Πάνκοφ

Απάντησε η ΑΕΚ στις κατηγορίες της Freedom24 Krasava ΕΝΥ για περιστατικά μονομερών ενεργειών και καταγγελιών συμβολαίων που αφορούσαν ποδοσφαιριστές της Krasava για τους οποίους προκύπτει ενδιαφέρον από πλευράς Λαρνακέων. Ένας από τους ποδοσφαιριστές, για τον οποίο έγινε ντόρος, είναι ο 20χρονος Βούλγαρος μέσος Ιβάν Πάνκοφ.

Στην απαντητική της ανακοίνωση η ΑΕΚ ξεκαθαρίζει πως ο ποδοσφαιριστής της προτάθηκε από τον επίσημο εκπρόσωπό του και από την πρώτη στιγμή η ομάδα της Λάρνακας ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες. «Η ΑΕΚ είχε επίσημες επαφές με την πλευρά της Freedom24 Krasava ΕΝΥ μέσω του γενικού διευθυντή της ομάδας Δημήτρη Βραχίμη και του γενικού αρχηγού Θεόδωρου Αντωνίου, ενώ υπήρξε και απευθείας επικοινωνία μεταξύ των προέδρων των δύο ομάδων, κατά την οποία ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Άντρος Καραπατάκης, μετέφερε επίσημη πρόταση για απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ Λάρνακας λειτουργεί πάντοτε με επαγγελματισμό, διαφάνεια και σεβασμό προς όλα τα σωματεία και θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει σωστή και αντικειμενική ανάγνωση των δεδομένων», σημειώνεται.

Χθες, ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τους Ροντέν, Σουάρες, Αλομέροβιτς, Μουντραζίγια και Καρδέρο. Η πόρτα εξόδου άνοιξε για τα καλά...

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