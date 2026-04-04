Πιο... γεμάτη αλλά δύσκολη η πρόβλεψη

Με τους Μιραμόν, Ναούμ και Σουάρες διαθέσιμους, η ΑΕΚ εκστρατεύει αύριο στη Λεμεσό, για να κοντραριστεί με τον Απόλλωνα σε ένα ντέρμπι άκρως καθοριστικό για τους στόχους της στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι τρεις προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς εκγύμνασης και λογικά θα βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας.

Κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν, όμως, και για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εναπόκειται στην τεχνική ηγεσία. Αντίθετα, εκτός πλάνων του Χάβι Ροθάδα θα είναι ο Γιούσεφ Αμίν ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω θλάσης.

Δεδομένα εκτός είναι και οι Τσακόν, Καμπρέρα. Ανάλογα με την τακτική που θα αποφασίσει ο Ροθάδα να ακολουθήσει η ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα», θα καταρτιστεί και η βασική ενδεκάδα των κιτρινοπράσινων.

Εφόσον επιλεγεί σύστημα με τρία στόπερ, τότε το βασικό σχήμα θ’ αποτελείται πιθανότατα από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Γκαρσία ή Χάιρο, Λέδες, Πονς, Ροντέν, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς.

Θέση βασικού διεκδικεί με αξιώσεις και ο Π. Ιωάννου, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια ήταν από τους ιδιαίτερα διακριθέντες της ομάδας του.