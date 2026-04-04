ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πιο... γεμάτη αλλά δύσκολη η πρόβλεψη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Τα αγωνιστικά δεδομένα στην ΑΕΚ

Με τους Μιραμόν, Ναούμ και Σουάρες διαθέσιμους, η ΑΕΚ εκστρατεύει αύριο στη Λεμεσό, για να κοντραριστεί με τον Απόλλωνα σε ένα ντέρμπι άκρως καθοριστικό για τους στόχους της στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι τρεις προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς εκγύμνασης και λογικά θα βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας.

Κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν, όμως, και για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εναπόκειται στην τεχνική ηγεσία. Αντίθετα, εκτός πλάνων του Χάβι Ροθάδα θα είναι ο Γιούσεφ Αμίν ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω θλάσης.

Δεδομένα εκτός είναι και οι Τσακόν, Καμπρέρα. Ανάλογα με την τακτική που θα αποφασίσει ο Ροθάδα να ακολουθήσει η ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα», θα καταρτιστεί και η βασική ενδεκάδα των κιτρινοπράσινων.

Εφόσον επιλεγεί σύστημα με τρία στόπερ, τότε το βασικό σχήμα θ’ αποτελείται πιθανότατα από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Γκαρσία ή Χάιρο, Λέδες, Πονς, Ροντέν, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς.

Θέση βασικού διεκδικεί με αξιώσεις και ο Π. Ιωάννου, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια ήταν από τους ιδιαίτερα διακριθέντες της ομάδας του.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Διαβαστε ακομη