Τα... εξαφάνισαν οι ΑΕΚτζήδες

Έκαναν το καθήκον τους οι φίλοι της ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας μέσω ανακοίνωση γνωστοποίησε πως έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που της αναλογούσαν για το παιχνίδι της Κυριακής (05/04) με τον Απόλλωνα, για την 2η αγωνιστική των play off.

Αναλυτικά: «Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι ενόψει του αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Β' Φάσης του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Απόλλωνα, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή (05/04, 19:00) στο Στάδιο Αλφαμέγα, έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια».