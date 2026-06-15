«Λήξαν το θέμα με Λαΐφη, δεν μπορώ να πω αν θα είναι γνωστός στο κυπριακό κοινό ο νέος προπονητής»

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ αναφέρθηκε στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, τον νέο προπονητή και το θέμα με Λαΐφη.

«Προχωράμε κανονικά. Είχαμε πει ότι θα προσπαθούσαμε να κλείσουμε αρκετές εκκρεμότητες. Έχουμε προχωρήσει σε αρκετό βαθμό τον προγραμματισμό. Την Τέταρτη θα μάθουμε τον αντίπαλο μας για το Conference League, εργομετρικά την Τρίτη. 29 Ιουνίου μέχρι 11 Ιουλίου θα είναι η προετοιμασία. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλα τα φιλικά, μόνο με αυτό με ΠΑΟΚ».

Για τον σχεδιασμό της ομάδας: «Έχουμε προχωρήσει σε ανανεώσεις και έχουμε αποκτήσει και ποδοσφαιριστές σε διάφορες θ΄έσεις. Υπάρχει συμφωνία και με Αμόρ Λαγιούνι. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί».

Για τον Πάνκοφ: «Αναμένουμε την απάντηση της ΕΝΥ στην τελική μας πρόταση».

Για την προσπάθεια για Λαΐφη: «Είχαμε εκφράσει το ενδιαφέρον μας στο ΑΠΟΕΛ, και είχαμε τονίσει ότι θα καταθέσουμε πρόταση αν δεν ανανέωνε το συμβόλαιο του. Ήταν επιλογή του Ρόκα και ήταν έτοιμος να ο πρόεδρος να εκπληρώσει την επιθυμία του. Λήξαν το θέμα με Λαΐφη».

Για την προσπάθεια ενίσχυσης του Κυπριακού στοιχειού: «Είχαμε κύπριους και πριν. Τώρα βάζουμε στο οπλοστάσιο ακόμα δυο ποδοσφαιριστές (Άδωνης, Πηλέας). Κάνουμε πράξη κάτι που είναι απαραίτητο, να αυξήσουμε το κυπριακό στοιχείο».

Για το θέμα του προπονητή: «Ευελπιστούμε πριν την έναρξη της προετοιμασίας θα ανακοινώσουμε τον νέο τεχνικό. Δεν μπορώ να απαντήσω αν θα είναι γνωστός στο κυπριακό κοινό. Μέσα στην εβδομάδα θα καταλήξουμε».

Για την κλήρωση στο Conference League: «Είμαστε στους ισχυρούς, θα μάθουμε τον πρώτο αντίπαλο την Τετάρτη (17 Ιουνίου). Έχουμε περιθώρια προετοιμασίας για ακόμη ένα μήνα. Στόχος η είσοδος σε ακόμη μια χρονιά σε διοργάνωση της UEFA».