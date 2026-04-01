Ανησυχία στην ΑΕΚ με Αμίν - Έγινε αναγκαστική στην ιστορική πρόκριση του Ιράκ!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ στάθηκε άτυχος στον αγώνα του Ιράκ με την Βολιβία

Το Ιράκ κέρδισε την Βολιβία με 2-1 και πήρε την πρόκριση στο Μουντιάλ μετά το 1986 ωστόσο στην ΑΕΚ επικρατεί συναγερμός! 

Κι΄αυτό διότι, ο Αμίν, ο οποίος αγωνίστηκε στο ιστορικό αυτό ματς, έγινε αναγκαστική αλλαγή 51ο λεπτό της αναμέτρησης έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα που του έγινε. 

Μάλιστα, ο νεαρός επιθετικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο έντονα απογοητευμένος. Στην ΑΕΚ περιμένουν την άφιξη του στην Κύπρο προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. 

Θυμίζουμε πως ο διεθνής Ιρακινός, ταλαιπωρήθηκε και το προηγούμενο διάστημα με τραυματισμό ο οποίος τον άφησε για ένα σεβαστό διάστημα εκτός δράσης.

 

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η οργή για τη διαιτησία και η «απάντηση» Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

