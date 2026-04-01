Ανησυχία στην ΑΕΚ με Αμίν - Έγινε αναγκαστική στην ιστορική πρόκριση του Ιράκ!

Το Ιράκ κέρδισε την Βολιβία με 2-1 και πήρε την πρόκριση στο Μουντιάλ μετά το 1986 ωστόσο στην ΑΕΚ επικρατεί συναγερμός!

Κι΄αυτό διότι, ο Αμίν, ο οποίος αγωνίστηκε στο ιστορικό αυτό ματς, έγινε αναγκαστική αλλαγή 51ο λεπτό της αναμέτρησης έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα που του έγινε.

Μάλιστα, ο νεαρός επιθετικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο έντονα απογοητευμένος. Στην ΑΕΚ περιμένουν την άφιξη του στην Κύπρο προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής Ιρακινός, ταλαιπωρήθηκε και το προηγούμενο διάστημα με τραυματισμό ο οποίος τον άφησε για ένα σεβαστό διάστημα εκτός δράσης.